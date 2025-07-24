السوداني يطلق مشروعاً لتحلية مياه البحر في البصرة

بغداد ـ «القدس العربي»: قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أمس الخميس، إن الحكومة الاتحادية ستلجأ إلى مشاريع التحلية في معالجة مشكلة شح المياه في محافظة البصرة وباقي مناطق البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش زيارته محافظة البصرة، وإطلاقه الأعمال التنفيذية لمشروع تحلية مياه البحر الاستراتيجي قرب ميناء الفاو الكبير، وبطاقة إجمالية قدرها مليون م3/ يوم.

وأضاف السوداني في كلمته إن «مشكلة شح المياه باتت متجذرة، وسوف تبقى ويتعين أن نكون على درجة عالية من الوضوح والمصداقية في هذا الجانب»، معتبراً أن «الحل هو التوجه إلى مشاريع التحلية، وهذا المشروع الذي تم إطلاقه اليوم هو الأول من نوعه في تاريخ الدولة العراقية، ومن المؤمل أن تكون هناك توسعة لمثل هكذا مشاريع في المستقبل».

وأضاف أن «المشروع تناقل بين الوزارات والحكومات، وتأخر إلى أن جرت تهيئة مستلزمات نجاحه واستمراره، وتم نقله من وزارة الإعمار والإسكان إلى محافظة البصرة، لينطلق انطلاقة حقيقية»، كما أشار السوداني إلى أن «الحكومة العراقية وضعت مشروع تحلية مياه البحر في سلم الأولويات الخدمية، كونه يمثل حلاً مستداماً وجذرياً».

وقال أيضا إنه «خلال فترة تنفيذ المشروع، ستكون هناك محطات تحلية صغيرة في أنحاء المحافظة لتزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب»، مبيناً أن «الحكومة الاتحادية ستوفر الموارد والإمكانيات، لتقديم الخدمات الى أبناء المحافظة وتوليد فرص العمل والاستقرار المعيشي».

قال إنه الأول من نوعه في تاريخ الدولة العراقية

ووفق السوداني فإن «مشروع تحلية مياه البحر سيخدم أكثر من 4 ملايين نسمة في البصرة، وهو يشتمل على 3 خطوط متوازية للتحلية، سعة 335 م3/ يوم لكل منها، وإمكانية للتوسع المستقبلي، ضمن محطة المعالجة الرئيسية بالتناضح العكسي/أر أو، و12 خزان مياه موقعياً تتسع لمليون م3، إضافة الى الترابط مع 9 محطات للتوزيع والخزانات في عموم المحافظة، وتتصل بها عبر شبكة أنابيب تبلغ 240 كيلومترا، مع بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية للمشروع سعة 300 أم دبليو، كما سيؤمن المشروع قرابة 3500 فرصة عمل لأهالي المحافظة». ورغم أن محافظة البصرة ومناطق جنوب البلاد تعاني من نقصٍ حاد في المياه، لا سيما تلك المتعلقة بالشرب والاستخدام البشري، غير إن العراق بشكل عام يشهد تراجعاً ملحوظاً في خزينه المائي.

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن قلة الاطلاقات من دول المنبع وتأثير التغير المناخي، أديا إلى انخفاض الخزين المائي بشكل كبير، مشيرة إلى أن العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933.

وقالت في بيان صحافي أمس إن «حالة الجفاف التي يتعرض لها العراق، تعود الى قلة تساقط الأمطار وقلة الإيرادات المائية من دول المنبع».

وأوضحت أن «العام الحالي هو من أكثر السنوات جفافاً منذ عام 1933، ولحد الآن»، لافتة إلى أن «معدل الإيرادات لحوض دجلة والفرات بلغ 27٪ مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى أن الخزين المائي في الخزانات والسدود، يشكل في الوقت الحاضر 8٪ من الطاقة الخزنية أي بمعدل انخفاض بلغ 57٪ مقارنة بالعام الماضي».

وبينت أن «هذا الانخفاض الحاد أثر على تأمين الاحتياجات المائية، في جميع المحافظات العراقية خاصة الوسط والجنوب، والمتطلبات المائية للمحافظة على النظام الإيكولوجي في الأهوار وبيئة شط العرب».

وحذرت من «استمرار تناقص الإيرادات المائية، وعدم تعاون دول المنبع، ما سيؤدي الى تفاقم أزمة المياه، ويشكل خطراً على الأمن المائي في البلاد».

ودعت إلى «تضافر جميع الجهود لعبور هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، والتعاون مع وزارة الموارد المائية في إزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية».

… ويؤكد على أهمية الالتزام باتفاق مع أربيل

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أهمية الالتزام بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان العراق، والتزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورواتب موظفي الإقليم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، أن السوداني، استقبل (مساء الأربعاء) رئيس حزب «حراك الجيل» الجديد شاسوار عبد الواحد، بحضور رئيسة كتلة الحزب النيابية وعدد من نوابه.

ووفق البيان «جرى خلال اللقاء البحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني، والتأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع القوى السياسية من أجل ترسيخ المكتسبات المتحققة في مختلف المجالات، لا سيما المتعلقة بمتطلبات المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية والخدمية في عموم مناطق العراق».

وأشار رئيس الوزراء، حسب البيان، الى أهمية «الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، الذي نص على التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، ورواتب موظفي الإقليم، وفقاً للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية».

وثمن عبد الواحد «جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وإنجاز الخطط التنموية التي انعكست على حركة الإعمار، والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلد، والإسلام في تعزيز الاستقرار».

في الموازاة، أكد مجلس وزراء إقليم كردستان التزام حكومة الإقليم الكامل ببنود الاتفاق المالي والإداري المبرم مع الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه نفذ جميع التزاماته، في حين لم تُرسل بغداد حتى الآن مرتبات موظفي الإقليم، داعياً إلى الالتزام بإيفاء المرتبات.

وقال المجلس في بيان أصدره عقب اجتماع ترأسه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، إنه ناقش «آخر تطورات تنفيذ الاتفاق الأخير والتفاهم المشترك المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وصادق عليه مجلسا وزراء الطرفين، والمتعلق بملف الرواتب والمستحقات المالية للإقليم، وتصدير النفط والإيرادات غير النفطية».

وأكد المجلس أن «إقليم كردستان قد نفذ جميع التزاماته بالكامل»، موضحاً أن وزارة مالية الإقليم «أودعت مبلغ 120 مليار دينار نقداً في حساب وزارة المالية الاتحادية، كما أرسلت قوائم الرواتب المصادق عليها لشهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو، وجرى تدقيقها بشكل مشترك ووفق تقرير ميزان المراجعة الشهري، إضافة إلى تقديم كافة البيانات المتعلقة بالإيرادات والنفقات وبشفافية تامة».

وحول ملف النفط، أوضح البيان أن «وزارة الثروات الطبيعية قدمت كامل التسهيلات للجنة المشتركة المشكلة من وزارة النفط الاتحادية وشركة تسويق النفط (سومو) وشمل ذلك توفير المعلومات والبيانات وتنظيم زيارات ميدانية لجميع حقول النفط، ما أدى إلى توصل اللجنة الفنية في الوزارتين إلى بروتوكول مشترك لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو)».

وأضاف المجلس: «تثبت هذه الإجراءات المذكورة أعلاه والمتخذة في هذا الصدد التزام إقليم كردستان بالاتفاق. وعليه، يجب على الحكومة الاتحادية الإيفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق بإرسال الرواتب والمستحقات المالية لمواطني كردستان، والتي لم تُرسل حتى الآن»، مشيراً إلى أن «متقاضي الرواتب في الإقليم حُرموا من حقوقهم لمدة ثلاثة أشهر، وهو حقهم الدستوري والقانوني الذي لا يجوز انتهاكه تحت أي ذريعة». وأشاد المجلس بـ «الموقف المسؤول والصمود الذي أبداه شعب كردستان»، مؤكداً أنه «وبروح عالية من المسؤولية، سيواصل الدفاع عن الكيان الدستوري لإقليم كردستان، ولن يدخر جهداً في سبيل تأمين رواتب ومستحقات مواطنيه ولن يتنازل عن حقوقهم».

كما وجّه مجلس الوزراء دعوة إلى وسائل الإعلام في الإقليم إلى «التحلي بالأمانة والمسؤولية، وألّا تكون منبراً لنشر المعلومات غير الدقيقة»، محذراً من «أي محاولة تهدف إلى التخريب وتضليل الرأي العام».

وقررت بغداد أخيراً صرف مرتبات الموظفين الأكراد المتأخرة منذ نحو 3 أشهر، لكن لشهر واحد (أيار/ مايو الماضي) غير إن هذه المبالغ لم تصل حتى الآن إلى الموظفين هناك.

وفي فقرة ثانية من جدول الأعمال، استضاف المجلس اللجنة المشتركة بين عدة وزارات في الإقليم، والتي عرضت «نص الاتفاقية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية المتعلقة بوضع آليات التنسيق والتعاون بين دائرتي التقييس والسيطرة النوعية في إطار الاختصاصات والصلاحيات الدستورية لكل طرف».

وأوضح البيان أنه «بموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستُعتمد شهادات فحص السلع والبضائع والمنتجات من قبل كل من مؤسستي التقييس والسيطرة النوعية، على أن تكون هيئة التقييس والسيطرة النوعية لإقليم كردستان هي الجهة المختصة بهذا الأمر، شأنها في ذلك شأن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في الحكومة الاتحادية».

وأشاد المجلس باللجنة المشتركة، ووافق بالإجماع على الاتفاقية، موجهاً الجهات المعنية بـ«اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الصلاحيات الدستورية للإقليم»، مشيراً إلى أن القرار «سيسهم بشكل كبير في تسهيل وتوحيد إجراءات الفحص، بما ينهي العقبات والعراقيل التي أعاقت حركة التجارة وتبادل السلع بين الجانبين».

ومع توصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن الإيرادات المالية (النفطية وغير النفطية المتأتية من الجمارك والمنافذ الحدودية في الإقليم) من شأنه فتح صفحة جديدة من العلاقات المتوترة بين الطرفين منذ عقود، غير أن الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، أكد أن إقليم كردستان لا يمتلك النفط فعلياً بسبب الشركات النفطية الأجنبية المرتبط معها بعقود الانتاج.

وقال في «تدوينه» له أمس: «واهم من يعتقد أن كردستان ستسلم النفط إلى بغداد، لأن الإقليم لا يمتلك النفط فعلياً وإنما تمتلكه شركات النفط الاجنبية المرتبطة مع الإقليم».

وأضاف أن «الشركات النفطية المرتبطة مع الإقليم بعقود مشاركة الانتاج تحدد بموجبها مستوى التكاليف والتكنولوجيا والإنتاج والأرباح»، مشيراً إلى أنها «تتمتع بغطاء قانوني دولي يجعلها خارج سلطة القضاء العراقي».

وحسب المرسومي فإن «تسليم النفط يعني تجريد الإقليم من الكنز الذي يتيح لأحزابها الحاكمة موارد مالية هائلة ونفوذا اقتصاديا كبيرا من دون ان تسهم في تحمل الأعباء او النفقات العامة في الموازنة»، مؤكداً أن «من المفترض أن يلزم الإقليم بخصم قيمة النفط المنتج في كردستان (بعد طرح التكاليف) من حصة الإقليم في الموازنة».