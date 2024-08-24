السوداني يلمح إلى محاولات لاختزال قضية فلسطين بعملية تطبيع هنا أو هناك

بغداد: صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني السبت بأن المجتمع الدولي والدول الكبرى فشلت في اتخاذ مواقف توقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

وقال السوداني خلال لقائه صناع المحتوى المشاركين في مؤتمر “طريق الطوفان للمدونين” الذي استضافته بغداد مؤخرا “إن هناك محاولات لاختزال قضية فلسطين بعملية تطبيع هنا أو هناك وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القضية والقرار”، حسب بيان للحكومة العراقية.

وأضاف “أن موقف الحكومة يعبر عن موقف كل الشعب العراقي، بمختلف شرائحه وأطيافه وفعالياته المجتمعية، وفي مقدمتها المرجعية الدينية العليا والسعي إلى وقف العدوان”.

وبارك رئيس الحكومة العراقية انعقاد مؤتمر طريق الطوفان للمدونين والأهداف التي تبناها في نصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني الصامد، ونقل صورة واقعية للجريمة التي ترتكب بحقه.

وقال إنه “بفضل عدد من المدونين من أصحاب الضمير الحي، وبفضل صحافة المواطن، جرى نقل الصورة الحقيقية التي تفضح بشاعة الجريمة، ليتلقى الرأي العام حول العالم معلومة بلا تزييف، وهو موقف كبير ومشرف بتسليط الضوء على ما يجري، وقد ارتقى شهداء صحافيون ومدونون أبرياء وهم ينقلون الحقيقة، خصوصا مع تعرض الكثير منهم إلى مضايقات في الغرب بسبب هذه المواقف”.

(د ب أ)