السودان.. “أطباء بلا حدود” تعلق أنشطتها في ود مدني وتجلي موظفيها- (تغريدة)

ود مدني: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” بالسودان، الجمعة، تعليق جميع أنشطتها الطبية في “ود مدني” بولاية الجزيرة (وسط)، وإجلاء موظفيها بعد تعرض مجمع تابع لها في المدينة لهجوم مسلح.

وقالت المنظمة الدولية (غير حكومية) في بيان عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن “مسلحين هاجموا مجمعا تابعا للمنظمة في ود مدني، ونهبوا سيارتين وأشياء أخرى من المبنى، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.

وأضافت أن التدهور الأمني في الأسابيع الأخيرة بالولاية دفع المنظمة إلى “تعليق جميع أنشطتها الطبية في مدينة ود مدني، وإجلاء موظفيها إلى مناطق أكثر أمانا في السودان والدول المجاورة”، دون تفاصيل إضافية.

🔴 On 19 Dec, armed men attacked @MSF compound, looting 2 cars and other items from its premises. Due to security deterioration of recent weeks, MSF has suspended all medical activities in Wad Madani and evacuated its staff to safer areas in Sudan and neighboring countries.

