السودان.. “أطباء بلا حدود” تعلق أنشطتها في ود مدني وتجلي موظفيها- (تغريدة)

ود مدني: أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” بالسودان، الجمعة، تعليق جميع أنشطتها الطبية في “ود مدني” بولاية الجزيرة (وسط)، وإجلاء موظفيها بعد تعرض مجمع تابع لها في المدينة لهجوم مسلح.

وقالت المنظمة الدولية (غير حكومية) في بيان عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، إن “مسلحين هاجموا مجمعا تابعا للمنظمة في ود مدني، ونهبوا سيارتين وأشياء أخرى من المبنى، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري”.

وأضافت أن التدهور الأمني في الأسابيع الأخيرة بالولاية دفع المنظمة إلى “تعليق جميع أنشطتها الطبية في مدينة ود مدني، وإجلاء موظفيها إلى مناطق أكثر أمانا في السودان والدول المجاورة”، دون تفاصيل إضافية.

🔴 On 19 Dec, armed men attacked @MSF compound, looting 2 cars and other items from its premises. Due to security deterioration of recent weeks, MSF has suspended all medical activities in Wad Madani and evacuated its staff to safer areas in Sudan and neighboring countries. — MSF Sudan (@MSF_Sudan) December 29, 2023

وأشارت في البيان إلى رصد الأمم المتحدة “فرار نحو 300 ألف شخص من ود مدني، بعد تصاعد العنف وسيطرة قوات الدعم السريع على المدينة”.

ولم توضح المنظمة في بيانها، طبيعة المجمع الذي تعرض للهجوم، وما إذا كان مخصصا فقط للخدمات الطبية أم يستخدم أيضا لإقامة بعض موظفيها.

وفي السياق، ذكرت المنظمة أن العديد من الأشخاص في ود مدني “يعانون من حالة نزوح ثانية وشاقة نتيجة لاستمرار العنف” بعد لجوئهم إلى المدينة في وقت سابق بحثا عن الأمان.

وأعربت المنظمة الدولية عن قلقها على “سكان ود مدني الذين لديهم فرص محدودة للغاية في الحصول على الرعاية الصحية والأدوية الأساسية”.

ودعت “أطباء بلا حدود” قوات الدعم السريع إلى “حماية المدنيين في المدينة، وضمان وصولهم الآمن إلى خدمات الرعاية الصحية، من خلال احترام حيادية المرافق الطبية”.

ولفتت إلى أنها لا تزال تقدم خدماتها وتدير أنشطتها في مواقع عدة بالسودان، بما في ذلك الخرطوم، وأم درمان، وولايات النيل الأبيض (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) والقضارف (شرق) وولايات غرب وشمال ووسط وجنوب دارفور (غرب).

والخميس، اتهم برنامج الأغذية العالمي، “قوات الدعم السريع” بنهب إمدادات غذائية تقدر بـ 2500 طن بعد اقتحامها لمقر ومستودع المنظمة في ولاية الجزيرة.

واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان “الدعم السريع” في 18 ديسمبر الجاري، سيطرتها على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام.

وفي 19 ديسمبر الجاري، أعلن الجيش انسحاب قواته من المدينة.

وتعد “الجزيرة” الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وذات كثافة سكانية عالية، وكانت قِبلة للنازحين من القتال في الخرطوم.

وأحدث اندلاع الاشتباكات بالولاية أزمة إنسانية وخيمة، وموجة نزوح واسعة النطاق بعد انتشار القتال في أنحاء المنطقة، حسب بيان للمنظمة الدولية للهجرة، الخميس الماضي.

وبانتقال المعارك إلى الجزيرة، تنضم الأخيرة إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي، بينها العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل، وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)