السودان.. إعلان حظر التجوال بولاية شمال كردفان

الخرطوم: أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، حظر التجوال الليلي بولاية شمال كردفان جنوب البلاد اعتبارا من 2 أغسطس/آب 2023.

وقال بيان صادر عن الولاية: “أصدر والي (حاكم) ولاية شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف أمر طوارئ لسنة 2023 بإعلان حظر التجوال بالولاية اعتبارا من 2 أغسطس 2023”.

ونص القرار على أن “يحظر التجوال من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي) في الولاية، إلا للضرورة الملحة، على أن يطبق الأمر داخل الحدود الجغرافية لولاية شمال كردفان”.

وأضاف: “كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بدفع غرامة مالية أو بالسجن أو بالعقوبتين معا، وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة سوف تتم مضاعفتها”.

ووجه القرار الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر، وفق المصدر ذاته.

وتشهد شمال كردفان منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/ نيسان اشتباكات مستمرة أثرت بشكل مباشر على خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتنقل.

وفي 10 يوليو/ تموز أعلن الجيش السوداني أنه دمر آليات قتالية لقوات الدعم السريع واستحوذ على “غنائم” منها، وذلك بالقرب من مدينة بارا بولاية شمال كردفان.

ويتبادل الجيش و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

(الأناضول)