السودان.. ارتفاع وفيات الكوليرا إلى أكثر من 500 حالة 

أعلنت وزارة الصحة السودانية تجاوز حصيلة وباء الكوليرا 15 ألفا و500 إصابة بينها 506 وفيات منذ أغسطس/ آب الماضي.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها سجلت 268 إصابة جديدة بالكوليرا في 6 ولايات، بينها 4 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

بذلك، يرتفع عدد الإصابات بالكوليرا إلى 15 ألفا و577، بينها 506 وفيات في 10 ولايات من أصل 18، بحسب ذات البيان.

والأربعاء، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 14 ألف إصابة بينها 473 وفاة منذ أغسطس.

وخلال اليوم الأخير توفي في الوباء 33 شخصا، بينهم 4 من بين الإصابات المسجلة حديثا، وبقية الوفيات من ضمن الإصابات القديمة.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباءً في البلاد.

والكوليرا، مرض بكتيري عادة ما ينتشر عن طريق الماء الملوث، ويتسبب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد، وإذا لم يتم علاج المصاب فإنه يمكن أن يكون قاتلا خلال ساعات.

ويتزامن انتشار الوباء مع استمرار معاناة الشعب السوداني جراء حرب متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزداد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.

(الأناضول)