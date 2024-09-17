السودان.. ارتفاع وفيات الكوليرا إلى 328

بورتسودان: أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، ارتفاع الوفيات بوباء الكوليرا من 315 إلى 328 حالة منذ أغسطس/ آب المنصرم.

وأفادت الوزارة في بيان، بـ”تسجيل 271 إصابة جديدة بالكوليرا في 4 ولايات هي نهر النيل (شمال) كسلا والقضارف (شرق) وسنار (جنوب)”.

وأوضحت أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات إلى “10 آلاف و22 إصابة بينها 328 حالة وفاة في 10 ولايات من أصل 18”.

والاثنين، أعلنت السلطات السودانية، ارتفاع عدد الوفيات جراء وباء الكوليرا من 252 إلى 315.

وأشار البيان إلى “وجود 30 مركز لمعالجة الكوليرا، منها 50 بالمئة تكلفتها التشغيلية بواسطة وزارة الصحة والولايات، و50 بالمئة على المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة”.

وفي 12 أغسطس الماضي، أعلنت السلطات السودانية الكوليرا وباء في البلاد.

وتتزامن الكوارث الطبيعية والصحية هذا العام مع استمرار المعاناة جراء حرب متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023؛ وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتزايد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء؛ بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية.

(الأناضول)