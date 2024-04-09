السودان.. استهداف مبنى مخابرات القضارف بـ3 مسيرات- (فيديو)

القضارف- شرق السودان: أعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، أن 3 طائرات مسيرة قصفت مبنى جهاز المخابرات العامة بمدينة القضارف شرقي البلاد، وأصيب على إثر القصف شخصان.

وقالت وكالة أنباء السودان الرسمية، إن مسيرة ضربت اليوم مسجد مبنى جهاز الأمن والمخابرات بولاية القضارف، بينما ضربت مسيرتان منطقة محاذية للمبنى.

ونقلت الوكالة عن متحدث حكومة القضارف عبدالوهاب ابراهيم عوض قوله إن “شخصين أصيبا جراء تلك الهجمات، وتم نقلهما لمستشفى السلاح الطبي بالمدينة”، دون ذكر ما إذا كانا مدنيين أو عسكريين.

وأكد عوض “استقرار الأوضاع الأمنية، والحياة تسير على طبيعتها بوسط المدينة، والتحريات تسير بصورة متسارعة”.



وهذه الحادثة الثانية خلال أسبوع التي تستهدف فيها ولايات آمنة لا وجود فيها لمعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقبل أسبوع، أعلنت السلطات السودانية تعرض مصلين لهجوم من طائرة مسيرة عقب تناول إفطار رمضان في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي البلاد، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” حربا خلّفت حوالي 13 ألفا و900 قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)