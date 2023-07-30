السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش و”الدعم السريع” بالخرطوم 

الخرطوم : اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدة أحياء سكنية جنوبي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات تدور في حيي “العشرة” و”النزهة” الواقعين غربي “سلاح المدرعات” التابع للجيش السوداني.

وذكر الشهود أن الاشتباكات هي الأعنف في المنطقة وتدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الطرفين.

وأشار آخرون إلى أن أحياء “جبرة” و”الصحافة” القريبة من “سلاح المدرعات” تدوي فيها أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين في جدة وعودة وفد الجيش السوداني إلى البلاد الخميس، فيما قالت “الدعم السريع” إن وفدها باق في المدينة السعودية.

والسبت، اشترطت الخارجية السودانية “تذليل العقبات” لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع قوات الدعم السريع.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفقا للأمم المتحدة.

(الأناضول)



