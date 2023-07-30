سياسة | عربي

السودان.. اشتباكات عنيفة بين الجيش و”الدعم السريع” بالخرطوم 

منذ 52 دقيقة

حجم الخط
0

الخرطوم : اندلعت، مساء الأحد، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعدة أحياء سكنية جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات تدور في حيي “العشرة” و”النزهة” الواقعين غربي “سلاح المدرعات” التابع للجيش السوداني.
وذكر الشهود أن الاشتباكات هي الأعنف في المنطقة وتدور بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين الطرفين.
وأشار آخرون إلى أن أحياء “جبرة” و”الصحافة” القريبة من “سلاح المدرعات” تدوي فيها أصوات المدافع والأسلحة الثقيلة.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين في جدة وعودة وفد الجيش السوداني إلى البلاد الخميس، فيما قالت “الدعم السريع” إن وفدها باق في المدينة السعودية.
والسبت، اشترطت الخارجية السودانية “تذليل العقبات” لعودة وفد الجيش التفاوضي إلى مدينة جدة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة مع قوات الدعم السريع.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفقا للأمم المتحدة.

 (الأناضول)


كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

محكمة تدين 8 أشخاص في اشتباكات مظاهرات “السترات الصفراء” في باريس
26 - مارس - 2021
نشر الحرس الوطني في كينوشا بويسكونسن مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للعنصرية
28 - أغسطس - 2020
بوليفيا تتجه صوب السلام بعد احتجاجات واشتباكات عنيفة على مدى شهر
25 - نوفمبر - 2019
إجلاء مهاجرين من العاصمة الليبية ومقاتلو طرابلس يحذرون حفتر
26 - أبريل - 2019

إشترك في قائمتنا البريدية