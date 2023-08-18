السودان.. اشتباكات عنيفة غربي الخرطوم

الخرطوم: اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، الجمعة، في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

وأفاد شهود عيان، بأن الجيش “استهدف ارتكازات الدعم السريع، في محيط (سلاح المهندسين) بمدينة أم درمان”.

وحسب الشهود، فإن “الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع سماع دوي المدافع، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش أو قوات الدعم السريع، على الاشتباكات الجديدة.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)