السودان.. البرهان يلتقي مدير المخابرات المصرية

بورتسودان: التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الجمعة، مدير المخابرات المصرية عباس كامل، بمدينة بورتسودان شرق البلاد، وبحث معه التحديات التي تواجه البلدين.

وأوضح المجلس في بيان أن البرهان التقى كامل بمدينة بورتسودان، وبحث معه “العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين”.

ويأتي اللقاء بعد يومين من إعلان المبعوث الأمريكي توم بيرييلو، عن إلغاء اجتماع القاهرة مع الحكومة السودانية بسبب “خرق البرتوكول”، فيما قالت الخرطوم إن الاجتماع ألغي “لأسباب تتعلق بوفد الولايات المتحدة”، دون توضيحات.

وكان من المقرر عقد اللقاء بالقاهرة بعد اتصالات مصرية أمريكية، على خلفية غياب وفد الحكومة السودانية عن محادثات بشأن الأزمة في البلاد بدأت في 14 أغسطس/آب الجاري بمدينة جنيف السويسرية، استجابة لدعوة أمريكية صدرت في 23 يوليو/ تموز الماضي.

وفي اللقاء، أشاد البرهان بدور مصر في “دعم ومساندة السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين”.

ونقل البيان عن مدير المخابرات المصري تأكيده “حرص بلاده على أمن واستقرار السودان”.

وأعرب كامل عن “تمنيه بطي صفحة الحرب سريعا، لوقف معاناة المواطن السوداني”.

ولم يحدد البيان موعد وصول مدير المخابرات المصري إلى السودان ولا مدة زيارته.

ومنتصف أبريل/ نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وخلّفت نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.

(الأناضول)