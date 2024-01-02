السودان: البرهان يوافق على لقاء تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية … وحميدتي يعلن التزامه بتوقيع اتفاق وقف فوري للحرب

الخرطوم – «القدس العربي» : أبلغ الجيش السوداني تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) موافقة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان المبدئية على مقابلة وفدها الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، لكن لم يتحدد مكان وموعد اللقاء حتى الآن، حسب مصادر مطلعة تحدثت لـ»القدس العربي».

وبالتزامن، أعلن زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) استعداده التام لتوقيع اتفاق وقف عدائيات فوري غير مشروط عبر تفاوض مباشر مع الجيش، مشدداً على أن الجميع خاسرون في الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي. وأبدى أسفه على الانتهاكات التي ارتكبت ضد المدنيين والمرافق الوطنية وتدمير البنية التحتية في البلاد.

وكان حمدوك قد بعث الإثنين قبل الماضي رسالتين خطيتين إلى قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) طلب منهما عقد لقاء عاجل بغرض التشاور حول سبل وقف الحرب عبر المسار السلمي التفاوضي.

الدعم السريع يوافق على إطلاق 421 أسير حرب «كبادرة حسن نية»

وبعد مباحثات استمرت يومين، اختتمت تنسيقية القوى المدنية (تقدم) التي يترأسها حمدوك أمس الثلاثاء اجتماعها مع زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الذي يعد الأول من نوعه منذ اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان الماضي.

واتفق الجانبان على إعلان مبادئ مشترك (إعلان أديس أبابا بين تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» وقوات الدعم السريع) نص على الالتزام بالمضي في عملية إنهاء الحرب، فيما التزمت قيادة الدعم بالانخراط في مباحثات مباشرة مع قيادة الجيش لوقف العدائيات.

وأشار الإعلان إلى أن (تقدم) تعمل من أجل الوصول للالتزامات ذاتها مع الجيش بهدف الوصول إلى اتفاق وقف عدائيات ملزم للطرفين برقابة وطنية وإقليمية تتحقق على الأرض.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى وقف وإنهاء الحرب ومتابعة تنفيذ المتفق عليه في إعلان أديس أبابا، مع التأكيد على القيادة المدنية للعملية السياسية مع الالتزام بمشاركة واسعة لا تستثني إلا الحركة الاسلامية وواجهاتها.

ونص الإعلان على تمثيل المدنيين في اجتماع «جيبوتي» المرتقب الذي ترتب له إيغاد بين قادة الجيش والدعم السريع، وفي كافة ترتيبات إنهاء الحرب.

وأقر تشكيل لجنة وطنية لحماية المدنيين من شخصيات وطنية داعمة لوقف الحرب تتولى مهمة مراقبة إجراءات عودة المدنيين لمنازلهم وضمان تشغيل المرافق الخدمية والإنتاجية وتعمل على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للمدنيين.

وأكد على التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وإنصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين. فضلاً عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الانتهاكات في جميع أنحاء السودان وتحديد المسؤولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم، وتشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من أشعل الحرب.

وبناء على طلب (تقدم) وافق الدعم على إطلاق 421 أسير حرب عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر كبادرة حسن نية. وتعهد بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرته وتوفير الضمانات اللازمة لتيسير عمل منظمات العمل الإنساني وحماية العاملين في مجال الإغاثة.

وأعلن التزامه بتهيئة الأجواء لعودة المواطنين لمنازلهم في المناطق المتأثرة بالحرب في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة وذلك بتوفير الأمن عبر نشر قوات الشرطة في المناطق المدنية وتشغيل المرافق الخدمية والانتاجية وتشكيل إدارات مدنية بتوافق أهل المناطق المتأثرة بالحرب. تتولى مهمة ضمان عودة الحياة لطبيعتها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين.

وحسب إعلان «أديس أبابا» تشمل قضايا إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية

ضمان وحدة البلاد وسيادتها والمواطنة المتساوية. وأن يكون الحكم في السودان فيدرالياً مدنياً ديمقراطياً يختار فيه الشعب من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة في ظروف سياسية وأمنية ودستورية ملائمة.

وأكد على ضرورة العمل على بناء جيش واحد مهني قومي يعبر عن كل السودانيين وفقاً لمعايير التعداد السكاني ويخضع للسلطة المدنية ويدرك واجباته ومهامه وفقاً للدستور مشدداً على إنهاء ظاهرة تعدد الجيوش خارج إطار الجيش المهني القومي الواحد. مع ضمان خروج المنظومة الأمنية من النشاط السياسي والاقتصادي وتعهده بمساندة عمليات الانتقال المدني الديمقراطي وتفكيك تمكين النظام السابق في المؤسسات المدنية والعسكرية.

ونص إعلان «أديس أبابا» على إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المنتهكين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى ضرورة إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية بما يضمن الكفاءة والمهنية والقومية وعدالة توزيع الفرص بين جميع أهل السودان وفقاً لمعيار التعداد السكاني والإصلاح السياسي بما يضمن ديمقراطية المؤسسات المدنية.

واتفق الطرفان على أن مشروع خارطة الطريق الذي اقترحته (تقدم) وإعلان أديس أبابا يشكلان أساساً جيداً لعملية سياسية تهدف إلى إنهاء الحرب وتؤسس للدولة السودانية.

وبينت أن التفاهمات الواردة في إعلان أديس أبابا بين (تقدم) والدعم السريع، ستطرح عبر القوى المدنية على قيادة الجيش لتكون أساساً لحل سلمي لإنهاء الحرب.