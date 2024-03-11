السودان: الجيش يكذِّب «الدعم السريع»… وينفي رفضه تسلم مئات الأسرى من قوات « حميدتي»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: نفى الجيش السوداني رفضه تسلم أسرى من منسوبيه لدى قوات الدعم السريع، مشددا على أنه لم يصله أي اتصال من لجنة الصليب الأحمر بهذا الخصوص.

وكانت قوات الدعم السريع قد قالت في تعميم صحافي أن قيادة الجيش امتنعت عن تسلم 537 أسير من منسوبي القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى قام الدعم بإعلان الإفراج عنهم.

وأبدت أسفها لما اعتبرته موقفا مخيبا من قيادة الجيش، مشيرة إلى أنها أعلنت الإفراج عن الأسرى كبادرة حسن نية بالتزامن مع حلول شهر رمضان.

وفي السياق أكد المتحدث باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله أن الجيش لم يتلق أي اتصال من لجنة الصليب الأحمر بخصوص تسلم الأسرى، متهما قوات الدعم السريع بـ«الكذب» وتزييف الحقائق.

وقال « أن الدعم السريع قوة لا تتقيد بالقانون الدولي الإنساني أو أي قيم إنسانية، وأن ممارساتها الوحشية اليومية تجاه المواطن السوداني دليل دامغ على ذلك» معتبرا أنها غير مؤهلة للحديث عن حسن النوايا واحترام حقوق الإنسان. وأن ما تعلنه من شعارات هي كلمات حق أريد بها باطل».

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف نيسان/ أبريل الماضي يتبادل الجانبان الاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين وتدمير الاقتصاد الوطني والمرافق العامة في البلاد.

وشهدت الساحة السودانية خلال الأيام الماضية تصعيدا في الخطاب الإعلامي للجيش وقوات الدعم السريع، بالتزامن مع تبني مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. بينما يواجه المدنيون أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد.

ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى القرار رقم (2724) الخاص بالسودان، داعيا الأطراف المتقاتلة في البلاد إلى وقف العدائيات خلال شهر رمضان، الأمر الذي اعتبرته تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خطوة مهمة نحو وقف إطلاق النار وبداية عملية تحقق السلام والاستقرار في البلاد.

وبينما لم تعلق قوات الدعم السريع على قرار مجلس الأمن الدولي، قالت وزارة الخارجية السودانية أنها ترحب بوقف إطلاق النار، وفق شروط محددة تضمن عدم تكرار ما اعتبرتها تجارب هدنة فاشلة.

ورهنت التزامها وقف إطلاق النار بأربعة اشتراطات، تشمل خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والمرافق العامة، مشيرة إلى أن القوات التي يقودها النائب السابق لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) سبق والتزمت بذلك في مباحثات جدة.

وشددت على انسحاب الدعم السريع من ولايتي الجزيرة وسنار بالإضافة إلى ولايات دارفور الأربعة التي تسيطر عليها (نيالا، الجنينة، زالنجي، الضعين) وكل المدن التي سيطرت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 أيار/ مايو الماضي ومن ثم تجميع قواتها في مكان يتفق عليه.

وطالبت قوات الدعم بالتوقف عن ارتكاب ما اعتبرتها فظائع وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في مختلف الولايات السودان وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.

في هذه الأثناء أبدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تفاؤلها بأن إرادة السودانيين ستنتصر على الحرب، مشيرة إلى استمرار الاتصالات مع قادة الأطراف المتقاتلة.

وقالت إن القوى المدنية انخرطت في نقاشات ايجابية مع القيادة المصرية لها ما بعدها.

واختتم وفد من تنسيقية (تقدم) برئاسة حمدوك الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الحكومة الانتقالية السودانية زيارة إلى جمهورية مصر العربية استمرت لثلاثة أيام شملت لقاءات مع قيادات الدولة والمفكرين وصناع الرأي والجامعة العربية ومكونات المجتمع السوداني في القاهرة.

واعتبر عضو الهيئة القيادية العليا لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خالد عمر إلى زيارة القاهرة علامة فارقة في المجهود الذي تبذله (تقدم) لوقف الحرب وتخفيف المعاناة على السودانيين الذين بعثرتهم الحرب في منافي اللجوء والنزوح. وقال أن اللقاء مع القيادة المصرية شهد نقاشاً جدياً حول سبل إحلال السلام في السودان،

وأشار إلى أن حكومة القاهرة أبدت حرصاً واضحاً على المساهمة في إنهاء الحرب عبر مجهودات فعلية وعملية مبديا أمله في أن تثمر تلك الجهود قريباً لما يؤدي لاسكات أصوات البنادق في السودان.

وقال أن القضية الحاضرة بقوة في نقاشات (تقدم) مع القيادة المصرية كانت أوضاع السودانيين الذين لجأوا لمصر، حيث استعرضت تنسيقية القوى المدنية قضاياهم بالتفصيل بعد ان استمعت عبر سلسلة لقاءات لأطياف من السودانيين المتواجدين بمصر ووضعتها على طاولة القيادة المصرية.

وقالت أن الحكومة المصرية تفاعلت مع قضايا السودانيين بصورة إيجابية ووعدت بان تعالج هذه أوضاعهم على الشكل الأمثل.

وأشار إلى الروابط التاريخية بين السودان ومصر واتصال حاضر ومستقبل البلدين لا فصام فيه.

وقال أن الزيارة شهدت نقاشات ايجابية لها ما بعدها، ورأى أنها بشارة خير يستقبلها الشعب السوداني في أول يوم من شهر رمضان.

واكد ان ارادة السلام ستنتصر لا محالة وستنجح في إزاحة إرادة الحرب التي وصفها بـ«الخبيثة» التي تنتج من قلوب وعقول اعمت المطامع.