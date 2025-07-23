السودان: «الدعم» تعتزم إعلان الحكومة الموازية خلال أيام

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قالت قوات «الدعم السريع» إنها تمضي في ترتيبات تشكيل حكومة في مناطق سيطرتها خلال الأيام المقبلة.

وعقدت الإدارة المدنية التابعة لها في ولاية جنوب دارفور اجتماعا موسعا ضم ممثلي محليات الولاية لمناقشة الترتيبات الخاصة باستقبال الحكومة.

وأشارت إلى أن تحالف «تأسيس» الذي يضم قوات «الدعم» وحلفاءها من المجموعات المسلحة وبعض السياسيين، بصدد الإعلان الرسمي عن الحكومة خلال الأيام المقبلة.

ترتيبات وتهيئة

وأوضحت الإدارة أن الاجتماع تناول الترتيبات الأمنية وتهيئة المجتمعات المحلية، بحضور اللجنة العليا لاستقبال الحكومة برئاسة رئيس المجلس الاستشاري لقوات «الدعم»، حذيفة أبو نوبة.

وفي 2 يوليو/ تموز، أعلن تحالف «تأسيس» عن تشكيل هيئته القيادية، مؤكداً أن مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور ستكون مركز الحكومة الموازية.

وأعلن تسمية قائد قوات «الدعم» محمد حمدان دقلو «حميدتي» رئيسا للهيئة وزعيم «الحركة الشعبية» عبد العزيز الحلو نائبا له، فيما تضم الهيئة قادة الحركات المسلحة الدارفورية، الذين ينتظر أن يشغلوا مقاعد في الحكومة الموازية، أبرزها رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي خطوات تشكيل الحكومة الموازية وسط تحذيرات أممية ومحلية متصاعدة من مخاطر تقسيم البلاد.

وكانت مجموعة من الأحزاب السياسية أبرزها الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي قد دعت في بيان مشترك، إلى حماية وحدة البلاد.

وشددت على رفض مشاريع التقسيم الإثنية والسياسية، داعية إلى وقف الحرب فوراً وتحقيق سلام شامل دائم ومستدام ومحاسبة المتورطين في الجرائم والانتهاكات الجسيمة وتحقيق العدالة للضحايا.

وحذرت من أن الحرب المندلعة منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام قبل الماضي، لن تنتهي بحلول عسكرية وإنما بحوار سوداني- سوداني يحفظ وحدة البلاد.

وقالت مصادر لـ«القدس العربي» إن أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الموازية في مناطق سيطرة «الدعم»، هو عضو مجلس السيادة السابق الهادي إدريس، الذي يتزعم حركة «جيش تحرير السودان» – المجلس الانتقالي، المنشقة عن حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وإدريس كان يتزعم تحالف الجبهة الثورية الذي يضم حركات مسلحة وأحزابا معارضة تفاوضت مع الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وقعت مكونات التحالف، اتفاق سلام في العاصمة الجنوب سودانية جوبا، مع الحكومة الانتقالية. وتولى إدريس لاحقا منصب عضو مجلس السيادة في الفترة الانتقالية.

وبعد انقلاب 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بقي قادة الحركات في مناصبهم في المجلس السيادي واستمر الحال بعد اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان 2023. وأعلنت وقتها الحركات المسلحة الحياد، إلا أن مواقفها تباينت لاحقا خاصة بعد استيلاء قوات «الدعم» على أربع من أصل خمس ولايات في إقليم دارفور، غرب السودان، الذي يمثل مركز ثقل «الدعم» والحركات المسلحة.

عضو السيادي السابق الهادي إدريس أبرز المرشحين لرئاستها

وفيما حذرت مجموعة من الحركات من توغل «الدعم» في الإقليم، قالت مجموعة أخرى، أبرزها حركتا إدريس والطاهر حجر (كانا عضوين في مجلس السيادة وقتها) إنهما متمسكان بالحياد، إلا أن الحكومة تحدثت عن أن تحركات إدريس وحجر غير المعلنة وقتها، تمضي في اتجاه الانحياز لقوات «الدعم».

وبعدها بفترة وجيزة أعلن رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني إقالة إدريس من عضوية مجلس السيادة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023. وبعدها تم إعفاء حجر.

لاحقا انخرط إدريس ضمن عدد من قادة الحركات المسلحة في تحالف القوى المدنية الديمقراطية «تقدم» بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والذي أعلن رفض الحرب ودعا الجيش و«الدعم» للتفاوض للوصول لتسوية تنهي القتال إلى البلاد.

وبعد أشهر من تأسيس تحالف «تقدم»، بدأت الخلافات تدب بين مكوناته حيث تمسك أغلب الأحزاب السياسية بالحياد، حسب ما أعلنت، بينما برز إدريس ضمن عدد من قادة الحركات والشخصيات السياسية التي دعت إلى الانحياز إلى قوات «الدعم»، مما أدى إلى حل التحالف والتزام الطرفين بعدم استخدام اسمه.

وتشكل بعدها تحالف «صمود» بقيادة حمدوك الذي أعلن التزام الموقف الرافض للحرب، وتحالف «تأسيس» الموالي لقوات «الدعم».

وشكلت قوات «الدعم السريع» والمجموعات الموالية لها في فبراير/ شباط الماضي، تحالفا باسم «تحالف السودان التأسيسي» خلال اجتماعات في العاصمة الكينية نيروبي، حيث وقعت على ميثاق سياسي ودستور انتقالي يهدف إلى تشكيل حكومة موازية، إلا أن الخطوة واجهت رفضا دوليا واسعا وسط تحذيرات من أي تحركات قد تجر البلاد إلى سيناريوهات التقسيم.

معارك متواصلة

وتأتي تحركات تشكيل الحكومة الموازية بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ترتيبات عودة الحكومة من مقرها المؤقت في مدينة بورتسودان إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بعد استعادتها بالكامل في مايو/ أيار الماضي.

في الأثناء تحتدم المعارك بين قوات الجيش السوداني و«الدعم» في ولايات كردفان حيث تحاول قوات الجيش فتح الطريق نحو مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، آخر معاقله في الإقليم.

وتحاصر قوات «الدعم» الفاشر منذ مايو/ أيار من العام الماضي، بينما كثفت هجماتها مؤخرا في محاولة لتضييق الخناق على المدينة التي تسعى إلى الاستيلاء عليها والاستحواذ على إقليم دارفور بشكل كامل، بالتزامن مع إعلان حكومتها.

يأتي ذلك، في وقت شرعت الولايات المتحدة في اتصالات مع المجموعة الرباعية التي تشمل بالإضافة إلى واشنطن، كلا من الرياض والقاهرة وأبو ظبي، لترتيب اجتماع في وقت قريب من أجل دفع جهود الوساطة بين الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع.

كما أرسل تحالف «صمود» بقيادة عبد الله حمدوك، رسالة إلى وزراء خارجية الرباعية، دعا خلالها إلى تكثيف جهود إيجاد تسوية لإنهاء الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان من عام 2023.