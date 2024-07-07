السودان: القوى السياسية والمدنية تختتم مؤتمرها في القاهرة وسط تباين نسبي في المواقف

الخرطوم ـ «القدس العربي»: اختتمت القوى السياسية والمدنية السودانية، مؤتمرها في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تباين نسبي في المواقف، فيما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، بوفد من القادة المشاركين في المؤتمر، الفاعلين الإقليميين والدوليين. وأكد السيسي أن بلاده ستبذل مساعيها لرأب الصدع بين مختلف الأطراف السودانية وإنهاء الحرب المندلعة منذ أكثر من عام.

وتتحفظ عدد من القوى السياسية والحركات المسلحة على التوقيع على البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد يومي السبت والأحد بمشاركة وسطاء دوليين، من أجل دفع استعادة السلام في السودان.

وأبرز المتحفظين على المخرجات المعلنة لمؤتمر القاهرة، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، زعيم الحركة الشعبية – شمال – مالك عقار ووزير مالية الحكومة قائد حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بالإضافة إلى حاكم إقليم دارفور قائد حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي.

وأكد البيان الختامي للقوى السياسية والمدنية السودانية، الذي جاء تحت شعار «معاً من أجل وقف الحرب» على اللحظة الحرجة التي تمر بها البلاد، مهددة استقرارها، واستقلالها ووحدة أراضيها وبقاءها.

وتسببت الحرب المندلعة في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان من العام الماضي في كارثةٍ إنسانية غير مسبوقة، وعصفت بملايين الأسر.

ولفت البيان إلى معاناة السودانيين من ويلات الحرب، ومآسي النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعاً، والافتقار لأبسطِ مقومات الرعاية الطبية، بينما ينتظرهم شبحِ الأميةِ المُتوحش، تاركاً الأجيال القادمة في مواجهة الجهلِ والتطرف وضياعِ العقول، بعد توقف عمل الكثير من المدارس والجامعات وتدمير مقارها في خضم القتال المتصاعد في أنحاء عديدة من البلاد.

وأضاف: «لقد استجبنا للدعوة التي بادرت بها جمهورية مصر العربية لجمع السودانيين، وبحُضورٍ مُقدرٍ من دول الجوار والمنظمات الإقليمية والدولية بغرض التشاور والاتفاق على الحدِ المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم».

وأبدت القوى السياسية السودانية أملها في أن تتكلل الجهود المبذولة بإسكات صوت المدافع وتحقيق الأمان للمدنيين وإخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السلبية، والسعي من أجلِ إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم وتهيئة الدولة لضمانِ الأمنِ والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومُزاولةِ حياتهم الطبيعية.

وأشار إلى أن الحرب التي اجتاحت البلاد وقتلت وشردت وأذلت شعبها ومزقت نسيجها الاجتماعي، صبيحة الخامس عشر من أبريل/ نيسان من العام الماضي، لا تمثل فقط علامةً فارقةً، ولكنها تاريخٍ جديدٍ يُلزم كل السودانيين بالنظرِ والمراجعةِ الدقيقةِ لمواقِفهم كافة.

وأدان كل الانتهاكات التي ارتكبت في الحرب، مشددا على ضرورة إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام.

وناقش المؤتمر الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل مراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات مؤكدا على ضرورة الالتزام بإعلان جدة الموقع في 11 مايو/ أيار من العام الماضي والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب.

ودعا المؤتمر الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بشكل مباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان

مشيرا إلى أن الازمةُ الإنسانية السودانية تعد الأكبر في العالم، وأنها تأتى على رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية.

ولفت إلى أن وصولِ المساعدات الإنسانية هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين، داعيا إلى حماية العاملين في المجال الإنساني وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة من قبل أطراف الحرب، وفقاً للقانون الدولي والانساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولي للاستمرار في استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين. وناشد المؤتمر المجتمع الإقليمي والدولي الإيفاء بالتزاماتهم بالخصوص.

وفيما يلي المسار السياسي لحل الأزمة السودانية، أكد المؤتمر المحافظة على وحدة السودان على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية.

وترى القوى السياسية والمدنية أن اجتماع القاهرة يمثل فرصةً مهمة، حيث جمع لأول مرة منذ اندلاع الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السودانية، كما اجتمعت خلاله مجموعة واسعة من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد المؤتمر على العمل المشترك من أجل وقف الحرب وتجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب، كل الاسباب التي ادت الى افشال الفترات الانتقالية السابقة، وصولاً إلى تأسيس الدولة السودانية.