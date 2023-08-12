السودان.. النائب العام يؤدي اليمين رئيسا للجنة “انتهاكات الدعم السريع”

أدى النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة، السبت، اليمين الدستورية، رئيسا للجنة “جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع”.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد، أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، وفق بيان المجلس.

وأضاف البيان: “أدى القسم أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، اليوم بمدينة بورتسودان النائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، رئيسا للجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع المتمردة”.

في الأثناء أدى أعضاء اللجنة ذاتها اليمين الدستورية، أمام نائب رئيس مجلس السيادة.

وأوضح عضو اللجنة ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان جمعة الوكيل، أن “اللجنة تختص بالنظر في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة”، وفق بيان منفصل لمجلس السيادة.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات “الدعم السريع” حول هذا التطور حتى الساعة 11.30 توقيت غرينتش.

والجمعة، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارا بتولي النائب العام رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات “قوات الدعم السريع”.

والأسبوع الماضي، قرر البرهان تشكيل لجنة “لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات” قوات الدعم السريع منذ منتصف إبريل/نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)