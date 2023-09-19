السودان: تبادل للقصف في محيط القيادة العامة… ومعارك بين الجيش و ميليشيا قبلية في بورتسودان

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تواصلت المعارك في الخرطوم، الثلاثاء، بين الجيش وقوات «الدعم السريع» خصوصا في محيط القيادة العامة وسط العاصمة، مع تبادل القصف المدفعي وسماع دوي الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان في سماء المدينة، بينما عاد الهدوء إلى مدينة بورتسودان شرقي البلاد بعد اشتباكات محدودة بين الجيش وميليشيا قبلية.

وقال شهود عيان في الأحياء السكانية الواقعة من الناحية الشرقية للمقر قيادة الجيش، لـ«القدس العربي» إن الطرفين تبادلا القصف المدفعي منذ ساعات الفجر الأولى، بينما تراجعت حدة المواجهات المباشرة بعد ثلاثة أيام من القتال المتواصل الذي تسبب في تدمير عدد من مؤسسات الدولة الهامة في المنطقة.

واستهدف الطيران المسير التابع للجيش ارتكازات لـ«الدعم» بالقرب من جسر المنشية الرابط بين مديتني الخرطوم وشرق النيل، بالإضافة إلى قصف مقر استخبارات «الدعم» وتجمعات لعناصرها في دار حزب المؤتمر الوطني المحلول شرق النيل ومناطق أخرى في المدينة.

تبادل قصف

كذلك تبادل الطرفان إطلاق القذائف المدفعية في أمدرمان غربي العاصمة، حيث استهدف الجيش بالقذائف من قاعدة كرري العسكرية شمال المدينة تجمعات لـ «الدعم» في أحياء أمبدة وأمدرمان القديمة، بينما ردت الأخيرة بالمثل من أماكن ارتكازاتها في الخرطوم بحري على قاعدة كرري.

وإلى ذلك، شهدت نواحي الاشتباكات في سلاح المدرعات، هدوءاً نسبياً مقارنة بالأيام الماضية مع تقدم وزيادة تقدم الجيش في الأحياء المتاخمة للمعسكر جنوبي الخرطوم.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، أن الجيش أجبر الميليشيا المتمردة على التراجع بعد هجومها على القيادة بعد تكبيدها خسائر في الأفراد والمعدات.

واتهم قوات «الدعم» بـ «قطع خدمات المياه والكهرباء عن أحياء المهندسين وأمبدة والريف الجنوبي بأمدرمان لإجبار المواطنين على النزوح من منازلهم» مشيراً إلى أنها قامت كذلك بطرد (21) أسرة من منازلها في منطقة الفتيحاب في أمدرمان تمهيداً لنهبها أو الاستيلاء عليها واستخدامها للأغراض الحربية.

ومساء الإثنين، شهدت مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش وميليشيا مسلحة تتبع لتحالف أحزاب وحركات شرق السودان بقيادة، شيبة ضرار، إلا أن الأوضاع عادت للاستقرار بعد ساعات قليلة. ودارت الاشتباكات في حي ديم المدينة وسط بورتسودان التي ظلت بمنأى عن الحرب منذ اندلاعها منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ووفقاً لشهود عيان تحدثوا لـ «القدس العربي» سبب القتال يعود لإزالة الجيش لنقطة تفتيش تابعة لقوات ضرار.

واتهم ضرار، في تصريح صحافي، الجيش بالهجوم على قواته بـ«50 عربة عسكرية» لافتاً إلى أن قواتهم دافعت عن نفسها إزاء الهجوم، في وقت لم تصدر السلطات الرسمية أي بيان حتى اللحظة.

وأشار تحالف أحزاب شرق السودان، إلى وجود ما أسماهم بـ«الطابور الخامس» في ولاية البحر الأحمر، مؤكداً في الوقت نفسه دعم قوات الجيش التي تقاتل في الخرطوم ضد «الدعم السريع».

أما في مدينة كتم في شمال دارفور، غربي البلاد، فقد شكا الأهالي في معسكر كساب للنازحين من إطلاق قذائف المدفعية الثقيلة عليهم من قبل قوات «الدعم» التي استولت قبل فترة على حامية المدينة.

الأمم المتحدة تتحدث عن وفاة 1200 طفل بسبب الحصبة وسوء التغذية

وقال بعضهم لـ «القدس العربي» إن الأوضاع الأمنية غير مستقرة، ويتخوف الناس من تكرار تجربة الجنينة، خصوصا وأن قوات «الدعم» نشطت في الأيام الماضية في تنفيذ اعتقالات للناشطين في المنطقة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي دخل السودان في دوامة حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، تسببت في نزوح ملايين السكان معظمهم من العاصمة الخرطوم، بالإضافة الى وقوع آلاف الضحايا وسط المدنيين وتدمير جزئي طال بنية البلاد التحتية ومؤسسات عامة وخاصة ومنازل مواطنين.

ناقوس الخطر

وقال آلن مينا مسؤول الصحة العامة في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أمس إن «أكثر من 1200 طفل دون سن الخامسة توفوا في تسعة مخيمات في الفترة بين 15 أيار/مايو و14 أيلول/سبتمبر. ويعود ذلك إلى تفش محتمل لمرض الحصبة وسوء التغذية الحاد».

وأضاف أن هذه المخيمات تضم بشكل رئيسي لاجئين من جنوب السودان وإثيوبيا.

وأشارت المفوضية إلى أنه تم الإبلاغ عن 3100 حالة أخرى يشتبه في إصابتها بالحصبة في الفترة نفسها، وأكثر من 500 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا في أجزاء أخرى من البلاد، بالاضافة إلى تفشي حمى الضنك والملاريا.

ودقت الأمم المتحدة ناقوس الخطر بشأن تأثير الأزمة السياسية الحالية في السودان على الوضع الصحي للأطفال.

وقال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر للصحافيين في جنيف إن المنظمة الأممية تخشى «وفاة الآلاف من حديثي الولادة من الآن وحتى نهاية العام نتيجة التجاهل القاسي للمدنيين وتواصل الهجوم على خدمات الصحة والتغذية».

وأشار إلى أنه من المتوقع ولادة 333 ألف طفل في البلاد خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر، وفي الوقت نفسه لفت إلى «انهيار» خدمات التغذية في البلاد نتيجة المعارك الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكثر من خمسة أشهر.

وزاد: “يحتاج 55 ألف طفل شهريا إلى العلاج من سوء التغذية الحاد» مشيرا إلى أنه في الخرطوم ومن بين خمسين مركزا للتغذية «لا يعمل سوى أقل من واحد، وفي غرب دارفور يعمل مركز واحد من عشرة مراكز».

وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان، ان «لدى العالم من الوسائل والأموال ما يحول دون وقوع كل هذه الوفيات الناجمة عن الحصبة أو سوء التغذية».

وتابع «نحتاج إلى المال من أجل الاستجابة والوصول إلى المحتاجين، وقبل كل شيء، لإنهاء القتال».

وفي هذا الصدد أكدت اليونيسف أيضا أنها تعاني نقصا شديدا في التمويل، مشيرة إلى أنها لم تتلق سوى ربع المبلغ الذي طلبته لمساعدة 10 ملايين طفل في السودان، وهو 838 مليون دولار (784 مليون يورو).

وأكدت أن «هذه الفجوة في التمويل تعني خسارة مزيد من الأرواح».

خطة استجابة

كذلك أعلنت الأمم المتحدة عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان تبلغ قيمتها (2.6) مليار دولار.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الخطة تسعى إلى مساعدة (18) مليون شخص بنسبة تزيد قليلاً عن 25 ٪.

وأوضح أن أكثر من (5.1) مليون شخص فروا من ديارهم في السودان منذ اندلاع الحرب بمن في ذلك (4.1) مليون نازح داخلي وأكثر من مليون شخص لجأوا إلى خارج حدود البلاد.

وفي سياق متصل، حذرت مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» من آثار استمرار هطول الأمطار والفيضانات في أنحاء البلاد، مبينة تضرر نحو (12) ألف شخص منذ يوليو/تموز الماضي.

وبين أن الشركاء في المجال الإنساني يقومون بتكثيف جهودهم ويواصلون مساعدة الأشخاص الذين هم في أمس الحوجة على الرغم من نقص التمويل.

وفي محاولة منها لاستيعاب الفارين من الحرب، وقعت ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، عقدا لإنشاء ألف وحدة سكنية للنازحين من ولاية الخرطوم بمخطط بابل السكني جنوب مدينة ودمدني حيث بلغت كلفة الوحدة السكنية الواحدة (25) ألف دولار. إلا أن ناشطين ونازحين أبدوا استياءهم من هذه الخطوة، مشيرين إلى أن الأوضاع تحتاج إلى التدخل السريع وتوفير مواد إغاثية عاجلة أكثر من مشاريع يمكن أن تأخذ وقتا طويلا.

سياسياً، عقدت قوى سياسية مؤتمرا في منطقة أركويت في البحر الأحمر قالت إنه لـ«توحيد الصف الوطني والوصول لرؤية تقود البلاد نحو الاستقرار السياسي وإنهاء التمرد ووقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي».

وأبرز المشاركين في المؤتمر تحالف قوى الحرية والتغيير ـ الكتلة الديمقراطية ـ والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، المؤتمر الشعبي، حركة الإصلاح الآن، الحركة الشعبية برئاسة دنيال كودي وغيرهم.

وقال هشام الشواني، أحد المشاركين في المؤتمر، في تصريحات صحافية، إن المؤتمر يأتي لتوحيد الصف الوطني وتعبيراً عن إرادة وطنية داخل السودان تعمل على إيقاف الحرب.

وأضاف «المؤتمر سيناقش أربعة محاور رئيسية تبدأ بدعم الجيش ومساندته لأداء واجبه والحفاظ على وحدة السودان أرضاً وشعباً، ثم التشاور حول رؤية للمسار سياسي مدني يتسق مع مبادئ الأمن الوطني ويرفض التدخل الخارجي، بجانب مناقشة أهمية وحدة الصف الوطني وآليات تنظيمه من أجل تجاوز حالة التشرذم».

وفي الموازاة، نفت نقابة الصحافيين السودانيين انحيازها لأي طرف من طرفي النزاع في البلاد، مشيرة إلى أنها كانت تعمل مع آخرين على تجنب سيناريو اندلاع الحرب.

وأشارت إلى محاولة تشويه صورتها بعد نشر «بوسترات» تدمغ نقيب الصحافيين وأعضاء بارزين فيها بفرية الانحياز إلى أحد أطراف الصراع.

وقالت في بيان لها، أمس، إن هذه الاتهامات مسلك النظام البائد، مشيرة إلى أنها ستمضي في المسلك القانوني للرد عليها ودحضها.

وبينت أن موقفها واضح في ضرورة وقف الحرب وإدانة جميع الانتهاكات المرتكبة.

يشار أن مئات الصحافيين فقدوا وظائفهم في السودان بعد الحرب، بسبب إغلاق الصحف الورقية ومؤسسات إعلامية، بينما يعاني الآخرون من مضايقات مستمرة شملت الضرب والاعتقال والتحقيقات المطولة من طرفي النزاع المسلح في البلاد.