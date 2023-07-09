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السودان.. تجدد الاشتباكات العنيفة بمدينة الأُبيِّض

منذ 29 دقيقة

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الخرطوم: تجددت الاشتباكات العنيفة، الأحد، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بمدينة الأُبيِّض مركز ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد.
وأفاد شهود عيان، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت في 3 محاور بالمدينة باستخدام القصف المدفعي والأسلحة الخفيفة.
وأشاروا إلى أن الجيش “كبد قوات الدعم السريع خسائر بشرية كبيرة فضلا عن عتادها الحربي وعرباتها القتالية”.
ومنذ اندلاع الاشتباكات منتصف أبريل/ نيسان الماضي، شهدت “الأُبيِّض” مواجهات مسلحة متقطعة بين القوتين المتحاربتين أدت إلى انقطاع الكهرباء والمياه وتردي الخدمات الصحية في مستشفيات المدينة.
وحتى الساعة 14:30 (ت.غ) لم يصدر تعليق من الجيش أو “الدعم السريع” حول تجدد الاشتباكات بالمدينة.

ومع اقتراب شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات التي زادت حدة بين الطرفين، أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 2.8 مليون نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.
(الأناضول)

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