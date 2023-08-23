السودان: تراجع وتيرة القتال داخل معسكر المدرعات… والجيش يقصف مواقع لـ«الدعم»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: شهدت مناطق المواجهات في محيط وداخل معسكر المدرعات جنوبي الخرطوم، أمس الأربعاء، انخفاضا في وتيرة الاشتباكات المباشرة بين قوات «الدعم السريع» والجيش السوداني، في حين أرسل الأخير مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى وسط أمدرمان، تزامناً مع إعلان الخارجية، إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» وشقيقه، عبدالرحيم دقلو، وقيادات من قوى «الحرية والتغيير».

وتحاول قوات الدعم وبصورة مستمرة منذ الإثنين الماضي، الاستيلاء على معسكر المدرعات الاستراتيجي، واستطاعت إحراز تقدم في المحور الشمالي والشرقي قبل أن يقوم الجيش بالتصدي لها، وسط أنباء عن وقوع خسائر كبيرة لكلا الطرفين.

وقال شهود عيان لـ«القدس العربي» إن حدة الاشتباكات قلت مقارنة مع الأيام الماضية في محيط وداخل سلاح المدرعات، في وقت استهدف فيه سلاح الجو التابع للجيش بدعم المدفعية، بنايات يستخدمها الدعم السريع وتجمعات لقواته في الأحياء الواقعة بالقرب من منطقة الشجرة العسكرية.

وأكدوا أن الجيش بسط سيطرته على أجزاء واسعة من المدرعات، لكنه لايزال يجد صعوبة في التقدم في اتجاه أقصى النواحي الشرقية والشمالية الشرقية نسبة لوجود قناصة يتبعون للدعم على أسطح المنازل المجاورة للمعسكر هناك.

ووفقا للشهود، شن الجيش هجوما استهدف فيه مواقع لتمركزات «الدعم» في منطقة اللاماب خارج حدود المعسكر. واستمرت المعارك نحو ثلاث ساعات انتهت بوقوع خسائر وسط قوات الدعم. وفي الأثناء، بث الجيش مقاطع مصورة تظهر تواجد قواته داخل المعسكر والقيام بعمليات باستخدام الدبابات والآليات الثقيلة.

في المقابل نشر صفحات مؤيدة لـ»الدعم السريع» على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تؤكد تواجد جزء من قواتها في المحور الشرقي الذي تقدمت منه خلال الأيام الماضية.

ومساء الثلاثاء، أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله «تمكن سلاح المدرعات من دحر محاولة فاشلة من ميليشيات حميدتي المتمردة التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة» لافتا إلى أن الجيش يبسط كامل سيطرته على المدرعات، وعلى كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات أخرى.

وأشار إلى أن الفرقة (16) مشاة في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور سطرت ما أسماها «فصلا جديدا وتمكنها بعون الله من صد هجوم العدو وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والأسلحة والآليات».

واتهم الجيش، «الدعم» بارتكاب جرائم في حق المدنيين، مشيرا إلى إطلاقها عدد من قذائف الهاون على منطقة عد حسين، مما أدى إلى قتل 4 نساء وعدد من الجرحى، وقذائف أخرى على أحياء أمدرمان. بينما قالت قوات «الدعم السريع» في بيان، أمس الأول، أنها «حققت انتصارا جديدا» على ما أسمتهم «قوات الانقلابيين وكتائب الظل بقيادة مدرعات الشجرة» وزعمت أنها «تمكنت من السيطرة على مجمل المعسكر عدا جيوب صغيرة يجري التعامل معها».

تدفق المصابين

إلى ذلك، كشفت منظمة «أطباء بلا حدود» في السودان، عن تدفق المصابين جراء الاشتباكات المسلحة جنوب الخرطوم، نحو مستشفى بشائر.

وقالت المنظمة، إن المستشفى استقبل يوم الأحد 111 مصابا في حالة طارئة وأجرى 15عملية فيما استقبل يوم الإثنين 91 حالة أجرى، منها عمليات جراحية.

ولفتت مسؤولة المنظمة، ماري بورتون، الى أن المستشفى يستقبل جميع الحالات التي يعاني معظمها من إصابات خطيرة.

وقالت: «بالرغم من قرب الاشتباكات من المستشفى فإنه مازال مستقرا في العمل ويقدم موظفو وزارة الصحة السودانية وأطباء بلاحدود الرعاية الطارئة والجراحية لجميع المرضى».

ونفت قوات تجمع «قوى تحرير السودان» بقيادة عضو مجلس السيادة، الطاهر حجر، مشاركة قواته في المعارك الدائرة في سلاح المدرعات لجانب «الدعم السريع».

وجزم بعدم وجود أي قوات له في الخرطوم. وقال في بيان إنه «مازال في موقفه الثابت في الحياد بين الطرفين» مبينا أن «القوات التي شاركت في معارك المدرعات كانت قد انشقت عنه بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2022 وأعلنت انضمامها لـ«الدعم السريع».

وفي سياق آخر، وجدت صور المعتقلين الذي قالت قوات «حميدتي» أنها حررتهم من داخل سجون سلاح المدرعات في الخرطوم، جدلا وتنديدا واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر المعتقلون بصورة صحية ونفسية سيئة، وقالوا عبر فيديوهات نشرها إعلام الدعم إنهم تعرضوا إلى صنوف التعذيب بالضرب والتجويع.

وتعليقا على فيديوهات «معتقلي المدرعات» طالبت مبادرة «مفقود» وهي منظمة تطوعية مختصة بالبحث عن مفقودي الحرب والثورة، بوقف الحرب وإطلاق سراح المدنيين المختفين قسرا ومعاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات دون تمييز ضار يقوم على أساس اللون أو العرق أو الجنس أو أي معيار مماثل آخر سواء كان من الجيش أو قوات الدعم السريع.

وذكرت طرفي الحرب بتوقيعيهما في وقت سابق على إعلان «جدة» لحماية المدنيين.

ميدانيا أيضا، تجدد القتال في الجنوب الأقصى للعاصمة للخرطوم مع تقدم للجيش من جبل أولياء نحو معسكر طيبة التابع للدعم السريع. في حين كثف الطيران الحربي غاراته على تلك المنطقة على مواقع أخرى حول القصر الجمهوري وسط الخرطوم، وفي تموضعات لقوات «حميدتي» في الأحياء الشرقية للمدينة.

أما في أمدرمان، فقد دفع الجيش بتعزيزات عسكرية إضافية من قاعدة كرري شمال المدينة نحو وسطها، في محاولة لتضييق الخناق على قوات «حميدتي» في أمدرمان القديمة وخط إمدادها الرئيسي من غرب السودان إلى أمدرمان ثم إلى مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري.

«جيش واحد شعب واحد»

ويشار إلى أن تحرك قوات الجيش في أمدرمان وجد احتفالات كبيرة من المواطنين الذين خرجوا إلى الشوارع في تظاهرات ضخمة مرددين شعار «جيش واحد شعب واحد».

وقال مواطنون لـ«القدس العربي» إنهم سمعوا دوي انفجارات ضخمة وكثيفة على مدار اليوم ناتجة عن إطلاق قذائف المدفعية التابعة للجيش من قاعدة كرري ونحو تجمعات الدعم السريع في الأحياء القديمة.

وأشاروا إلى تقدم الجيش في عدة محاور، ووقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

إلى ذلك، تواصلت المعارك في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور، غربي السودان. وأفاد صحافيون بمقتل 30 مدنيا وإصابة آخرين، أمس الأول، جراء القصف العشوائي المتبادل الذي يتساقط على منازل المواطنين.

وفي السياق، تداول ناشطون مقطعا مصوراً لأعمال تخريب ودمار لحق ببعض المحال التجارية والمرافق العامة والممتلكات ومنازل المواطنين في محلية طويلة في ولاية شمال دارفور، جراء الهجوم المتكرر من قبل «الدعم السريع» والميليشيا القبلية المتحالفة معه بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل/نيسان الماضي. وقبل أيام، استطاعت قوات «جيش تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد محمد نور بسط سيطرتها على محلية طويلة ومناطق أخرى حول جبل مرة.

إنشاء سلطة مدنية

وأعلنت، حركة عبد الواحد، أمس، إنشاء سلطة مدنية في الأراضي التي تسيطر عليها برئاسة مجيب الرحمن الزبير، ونائبه الصادق محمد إسحاق، ومسؤولين آخرين عن المالية والصحة والتعليم والمحاكم والمرأة والطفل وغيرهم.

وفي صعيد متصل، أدان حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء ما وصفه بـ«تمادي قوات الدعم السريع في مصادرة حرية السودانيات والسودانيين» مشيرا إلى أن هذه الأفعال «سلوك مجاف للقانون».

جاء ذلك في أعقاب إعلانه اعتقال عضو الحزب، صلاح إدريس بواسطة قوات حميدتي بالقرب من سوق لبيبا غربي أمدرمان، واحتجازه داخل إحدى المدراس، قبل أن يحملها مسؤولية سلامة كافة المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم.

وفي سياق مختلف، أصدرت وزارة الخارجية السودانية، أمس، قرارا بإلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لقادة الدعم السريع وقيادات قوى الحرية والتغيير الذي كانوا أعضاء في الحكومة الانتقالية.

وضمت القائمة «حميدتي» وشقيقه عبد الرحيم دقلو، كذلك رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وخالد عمر يوسف، ومحمد الفكي ومريم الصادق المهدي وغيرهم.

وقال القيادي في تحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي، خالد عمر يوسف: «منذ خروجي من الوزارة لم استخدم الجواز الدبلوماسي لأنه لا صفة دبلوماسية لي».

وأضاف: «هذا القرار يكشف أن منسوبي النظام السابق الذين استولوا على الحكم أصحاب نفوس صغيرة فبلادنا تمر بفترة كارثية وتنزلق نحو مخاطر جمة وهم مشغولون بهذه القضايا التافهة».

وأشار إلى أنه «يعمل في توسيع الجبهة المدنية لإيقاف الحرب وعلى اتصال بطرفي الصراع، وبين أنهم «يعولون على منبر جدة لإحداث اختراق لوقف الحرب». وقال إن «الوساطة السعودية الأمريكية تعمل على تطوير أفكار للوصول إلى صيغة اتفاق مقبولة».

في السياق، قالت المملكة العربية السعودية إنها تعمل على إيجاد حل لوقف إطلاق النار وقد بدأت بذلك من خلال منبر جدة.

وأوضح السفير السعودي في الخرطوم، علي بن حسن جعفر، خلال لقائه مع رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة سيد محمد الأمين ترك، أمس، أن «المحادثات توصلت إلى التزام جدة لحماية المدنيين».

وشدد على أن «المملكة تقف مع أي عمل لوقف معاناة الشعب السوداني».

وذكر بأن «الحوار السوداني هو الأصل، وأنهم قد اجتهدوا في وقف العدائيات وسحب الارتكازات لكن لم يمض الجميع إلى إنجاز الأمر».

وأعلن بأن بلاده قدمت دعما إنسانيا للسودان بمبلغ (100) مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية، وشملت كل أنواع الدعم الطبي والغذائي.