السودان: تصاعد وتيرة القتال … وقيادات في «تقدم» تعتبر تصريحات البرهان وحميدتي إغلاقا لآفاق الحلول السلمية

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تصاعدت وتيرة المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بالتزامن مع عيد الفطر، ما أدى لسقوط 7 قتلى وعشرات الجرحى. في وقت حذر قادة سياسيون من خطورة المواقف المتمسكة بالحسم العسكري وتجاهل الحلول السلمية للحرب المندلعة في البلاد منذ نحو عام.

وقالت لجان المقاومة أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية (قوز أبو روف) شمال شرق مدينة سنار وقتلت 6 أشخاص وعشرات الجرحى، منددة باستباحة مناطق تجمع المدنيين وارتكاب انتهاكات واسعة في مناطق سيطرتها.

وفي مدينة رفاعة وسط البلاد، قتلت فتاة خلال إطلاق نار نفذته قوات الدعم السريع حسب لجان المقاومة، مشيرة إلى أن تلك القوات اعتادت إطلاق النار على نحو عشوائي الأمر الذي أودى بحياة عدد كبير من المدنيين.

وفي الأثناء قالت قوات الدعم السريع أنها تعتبر قوات الحركات المسلحة هدفا مشروعا في كافة المحاور والجبهات بعد إعلانها الانحياز للجيش.

وكانت مجموعة من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، قد أعلنت انحيازها للجيش بعد استيلاء قوات الدعم السريع على أربع ولايات في إقليم دارفور من أصل خمس ولايات يتشكل منها الاقليم.

وانخرطت قوات تلك الحركات بالفعل في القتال إلى جانب الجيش الأمر الذي اعتبرته قيادة الدعم السريع تحديا يستدعي الاستهداف المباشر. خاصة وأن معظم قوات تلك الحركات تتمركز في إقليم دارفور.

إلى ذلك أثارت تصريحات القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وزعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو « حميدتي» الرافضة للتسوية، حفيظة القوى السياسية. وعبر القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) خالد عمر يوسف عن احباطه من مواقف الجانبين التي رأى أنها تفاقم الأزمة وتزيد معاناة السودانيين من أثار الحرب المدمرة التي تتمدد في أنحاء البلاد منذ قرابة العام.

ورأى أن قائدي القوات المسلحة والدعم السريع في خطابيهما الأخيرين أغلقا أبواب الأمل في الحلول السلمية.

واضاف: حديثهما عن مواصلة الحرب حتى النصر، يعني أن القتال سيستمر لزمن أطول، مؤكدا على أن إنهاء الحرب غير ممكن دون توفر إرادة من قبل الأطراف المتقاتلة.

ورأى أن الأطراف العسكرية كذبت على السودانيين يوم تحدثت عن حسم الحرب خلال أسبوعين، في وقت تقترب الحرب من إكمال العام دون تحقيق نصر حاسم.

وشدد على ضرورة الوقف العاجل للحرب والتوجه للحلول السلمية التفاوضية دون تأخير، مضيفا: «هذا هو الطريق الذي سنعمل على سلوكه، وعلى من ينادي باستمرار الحرب أن يتحمل مسؤولية خياراته المضللة».

وكان رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أكد خلال كلمة وجهها إلى الشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر أن لا عودة إلى الوراء وأنهم سيواصلون القتال حتى تحقيق النصر أو اللحاق بـ« الشهداء» الذين سبقوهم.

وقطع بأن ما أسماها « معركة الكرامة» ستؤسس لما بعدها، مضيفا: « لا عودة لما قبل 15 أبريل/ نيسان الماضي ولا عودة لما قبل 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ولا عودة لما قبل أبريل/ نيسان 2019».

وتابع: « نقطة سطر جديد» في إشارة لرفض الجيش العودة إلى الترتيبات السياسية التي جاءت في أعقاب سقوط الرئيس السابق عمر البشير في العام 2019 وما تلاها من انقلاب عسكري وما قبل ذلك من عهد الإسلاميين.

ودعا إلى استمرار عمليات التحشيد الشعبي والالتحاق بصفوف الجيش إلى أن يتم طرد «آخر متمرد وخائن من السودان».

بالمقابل قال زعيم قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قواته ظلت صامدة على الرغم من احتشاد « المرتزقة والخونة» مؤكدا أن خيارهم واحد اما النصر أو النصر.

وكانت الوساطة الأمريكية السعودية قد أعلنت عن عودة وشيكة للمباحثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال الشهر الجاري، إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص بالسودان توم بيرييلو استبعد لاحقا استئناف التفاوض بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الوقت المحدد. وذلك بعد جولة التقى خلالها عددا من المكونات السودانية والفاعلين الدوليين.

وفي السياق قال الأمين العام لمؤتمر البجا المعارض، المتحدث باسم الجبهة الثورية أسامة سعيد أن تصريحات قائدي الجيش والدعم السريع وإعلان المبعوث الأمريكي يسد الأفق أمام الحلول السلمية.

وأكد أن القوى المدنية على الرغم من التعقيدات الراهنة ستواصل جهودها من أجل إيقاف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي.

ومع تصاعد وتيرة المعارك، طالب رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة المتحاربين في السودان بعدم استغلال العيد بارتكاب المزيد من العنف، مشيرا إلى أنها فرصة لتجاوز المرارات المثيرة للانقسام التي أدت إلى الحرب في البلاد.