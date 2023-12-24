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السودان: تعرض مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل- (تدوينة)

منذ 57 دقيقة

مسلحون من قوات الدعم السريع في الخرطوم

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الخرطوم: أفاد تقرير سوداني، الأحد، بتعرض مصفاة الخرطوم للبترول إلى تدمير كامل.

ووفق ما نشرته صحيفة “التغيير” السودانية على صفحتها بموقع “فيسبوك” اليوم، “تبادل الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، الاتهامات باستهداف مصفاة الخرطوم للبترول في منطقة الجيلي شمالي العاصمة، مما أدى إلى تدميرها بالكامل”.

وكان الجيش السوداني قال، في بيان عبر حسابه بموقع “فيسبوك” ليل السبت، إنها “أستمرارا لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت مليشيا آل دقلو الإرهابية للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الخرطوم بالجيلي، حيث أقدمت على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها”.

وحسب البيان، “تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه المليشيا إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية”.

وأشار البيان إلى أن “مليشيا آل دقلوا كانت قد قامت بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ السادس من كانون الأول/ ديسمبر الجاري”.

ومنذ منتصف نيسان/ ابريل الماضي، يخوض الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات “الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد على 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

(د ب أ)

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