السودان عرض أمام «العدل الدولية» حيثيات اتهام الإمارات بـ«دعم إبادة جماعية»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: انطلقت، أمس الخميس، جلسات محكمة العدل الدولية المعنية بشكوى السودان ضد دولة الإمارات بما يخص دعم الإبادة الجماعية ضد قبائل المساليت غرب دارفور، عبر إمداد قوات «الدعم السريع» بالسلاح والمرتزقة في الحرب المندلعة في البلاد منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، حيث قدمت الخرطوم حيثيات حول اتهامها، وطالبت بتدابير ضد أبو ظبي.

وعقدت المحكمة من مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، جلستي استماع بالخصوص، في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن الحيثيات التي قدمها السودان، كافية للسير في القضية.

وقال ممثل السودان في محكمة العدل الدولية إن الإبادة الجماعية ضد قبائل المساليت ما كانت لتحدث من دون دعم دولة الإمارات لقوات الدعم السريع، مشيرا إلى مقتل الآلاف من المساليت وارتكاب جرائم اغتصاب وتهجير قسري ضد الأهالي والتعدي على الممتلكات الخاصة والعامة في أنحاء البلاد المختلفة.

وأضاف: الإبادة جماعية ترتكب ضد مجموعة المساليت في غرب السودان من قبل الدعم السريع بدعم من دولة الإمارات، متهما إياها بالدعم اللوجيستي المستمر وإرسال الأسلحة الثقيلة جوا وبرا للقوات التي يتزعمها محمد حمدان دقلو «حميدتي». وطالب السودان المحكمة بفرض تدابير عاجلة مؤقتة ضد الإمارات خلال سير جلسات المحكمة، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، واتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، بما يتضمن القتل وإلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة أو إخضاعها عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة. وشدد على ضرورة امتناع دولة الإمارات، وفقاً لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة.

تحدث عن مساندة أبو ظبي لـ»الدعم السريع» بشحنات أسلحة تحت غطاء مساعدات

وطالب المحكمة بإجبار الإمارات على الامتناع عن أي تواطؤ مباشر أو غير مباشر مع قوات أو جهات مسلحة غير نظامية متورطة في ارتكاب تلك الجرائم، داعيا إلى تقديم دولة الإمارات تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.

ووعدت محكمة العدل الدولية بالنظر في الطلبات العاجلة على وجه السرعة، لأن الأولوية لهذه التدابير على جميع المسائل الأخرى. وأشار قاضي المحكمة إلى أن مسجل محكمة العدل الدولية سلم الإمارات نسخة أصلية من التدابير التي طلبها السودان وأخطر الأمين العام للأمم المتحدة بالخصوص. ورأت المحكمة أن حيثيات السودان التي قدمها في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى، فيما وصفت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها بـ«التحفظات العمومية» التي تتطلب الكثير من التفصيل والتحديد.

واستمعت إلى الحيثيات المقدمة من السودان، والتي اتهمت فيها الإمارات بالتورط في الحرب السودانية، عبر تزويد الدعم السريع بالأسلحة والعتاد الحربي، مشيرا إلى أن ذلك مكنها من ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غرب دارفور، وجرائم الحرب والكثير من الانتهاكات الجسيمة.

وتضمنت الحيثيات رصد أجهزة المخابرات السودانية لشحنات أسلحة، قال إنها تأتي من الإمارات إلى مطارات في دولة تشاد، ومن ثم تشحن براً لقوات «الدعم السريع» في إقليم دارفور غرب البلاد تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأشارت إلى إنشاء الإمارات مستشفى ميداني في مدينة أم جرس التشادية لخدمة أغراض «الدعم السريع»، مؤكدة أن شركات الدعم السريع تعمل في مجال استخراج الذهب وتقوم بنقله إلى الإمارات مقابل تأمين إمدادات الأسلحة، فضلا عن أن مرتزقة كولومبيين ومن جنسيات أخرى قبض عليهم أثناء العمليات القتالية في الأراضي السودانية يحملون وثائق ترتبط بالإمارات.

ولفتت إلى العثور على كثير من المتعلقات تتصل بالإمارات في المواقع التي كانت تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، وفي منطقة جبل موية في ولاية سنار وغيرها من المناطق.

وقالت ريم كتيت نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية في وزارة الخارجية في الإمارات في بيان بعد أن قدم السودان القضية إنه ليست هناك أدلة تتسم بالمصداقية قدمت لتدعم الاتهامات السودانية.

ووصفت الإجراء في تصريحات للصحافيين في وقت سابق بأنه غير قانوني ولا مشروع وبأنه خدعة علاقات عامة مغرضة لا أساس لها على حد قولها.