السودان علق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في البلاد

الخرطوم: نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام في السودان قوله إن البلاد علقت، اليوم الثلاثاء، عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.
وكانت الحكومة السودانية اتهمت الإمارات بلعب دور رئيسي في الحرب المفروضة على البلاد وتهديد وحدتها وإشاعة الفوضى والاضطراب.
وقالت إن “أبوظبي تحاول استخدام الدعاية الإعلامية، وإنها تبث تقارير عبر منصاتها للتغطية على المعلومات المفصلة والأدلة الدامغة عن الدور الرئيسي لدولة الإمارات العربية في الحرب المفروضة على السودان”.
والأسبوع الماضي، طالب مساعد القائد العام للجيش السوداني السفير الإماراتي بمغادرة البلاد.
لا ثبط الله قراركم. انها قنوات صهيوني يجب حظرها في كافة بلداننت العربية و الاسلامية
اتمنى من بلدي الجزائر ان تحذو حذو السودان و تقطع العلاقات مع هذه القنوات
والله جدعان.. معروف توجه هذه القنوات.. ان شاء تكون هذه الحروب لكشف الاقنعه ودمار الخونة
واجب على كل الدول العربية و الإسلامية الممانعة و المحاربة للتطبيع أن تحظر و تطرد هذه القنوات التي أوجدت لخدمة أجندات الصهاينة وتخريب الدول العربية و ترويض شعوبها لنقبل التطببع ….حسنا فهلت السودان …
العبرية وليست العربية اصبحت بوق للصهاينة ولنشر أكاذيبهم بالوطن العربي رغم قصف مقراتها في غزة لكنهم أذاعوا الخبر وكأنه خبر غير مهم لم يعلقوا عليه حتى ، تسلم الملك البريطاني أخذ حيزاً من النشر أكثر من قصف مقرهم . اتمنى ان تمنع بكل بلد عربي حتى يضبطوا بوصلتهم من جديد .
قنوات تحريض .
خطوة جيدة
ولكن حتى تكتمل الحلقة يجب قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني حيث ان الامارات ومن سلف لفها ورطوا السودان في هذه العلاقة التي لا تعبر عن الشعب السوداني والتي جاءت يالكوارث على الشعب السوداني.
حمى الله السودان من مشاريع الخراب بقيادة الصهاينة وعملاءه في المنطقة
ماقام به السودان ستقوم به العديد من الدول العربية
وهناك من لم يفهم ماتقوم به دويلة الإمارات للأسف الشديد..
الشيء المحير ماذا فعل السودان المسالم على مر التاريخ
هل سمعنا في يوم من الأيام بأن السودان تآمر على بلد عربي أو أخطأ في حق بلد عربي
على مر التاريخ لا الشعب السوداني ولا حكام السودان بإيجابياتهم وسلبياتهم لم يسيءو لأي بلد عربي..
السودان المسالم مع جميع الأجناس على مر التاريخ عانى من الفقر والكوارث الطبيعية فلماذا هذه الدويلة تتآمر عليه وماذا تريد من السودان
والله صحيح، لكن برأيي أجندات ومخططات الكيان تقتضي إضعاف السودان لأنه عمق العرب بإفريقيا ومن ثم إضعاف مصر على حدودها الجنوبية والشرقية بليبيا وكذلك تآكلها وإختراقها السياسي والإقتصادي من الداخل ( من طرف دويلة المؤتمرات), لأنهم يعرفون أن قوة مصر والكتلة البشرية بمصر و السودان كبيرة، إنهم يعملون المناولة الكيان ذلك كعملية الشطرنج هم من يحسنونها، يعني سوريا و لبنان بالشمال مدمر ومصر وحواليها بالجنوب راكع أما البقية بالشرق فهم بجيبهم بالتطبيع.