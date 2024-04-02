السودان علق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية في البلاد

الخرطوم: نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام في السودان قوله إن البلاد علقت، اليوم الثلاثاء، عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.

وكانت الحكومة السودانية اتهمت الإمارات بلعب دور رئيسي في الحرب المفروضة على البلاد وتهديد وحدتها وإشاعة الفوضى والاضطراب.

وقالت إن “أبوظبي تحاول استخدام الدعاية الإعلامية، وإنها تبث تقارير عبر منصاتها للتغطية على المعلومات المفصلة والأدلة الدامغة عن الدور الرئيسي لدولة الإمارات العربية في الحرب المفروضة على السودان”.

والأسبوع الماضي، طالب مساعد القائد العام للجيش السوداني السفير الإماراتي بمغادرة البلاد.