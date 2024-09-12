السودان: قصف أمدرمان ومعارك بالفاشر واليونيسف تكشف عن مقتل ما لا يقل عن 30 طفلاً في سنار 

الخرطوم – «القدس العربي»: قتل أربع أشخاص من بينهم طفلان، وأصيب 8 آخرون جراء قصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، أمس الخميس، على مناطق بالريف الشمالي لمدينة أمدرمان غربي العاصمة، وذلك وفقاً لمصادر طبية تحدثت لـ”القدس العربي”، بينما أعلنت منظمة اليونيسف مقتل ما لا يقل عن 30 طفلاً عبر سقوط قذائف على مدينة سنار خلال الأسبوع الحالي.

وبالتزامن، تجددت المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور صبيحة صدور قرار من مجلس الأمن متعلق بتمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 2005، والمتعلق بمنع تدفق الأسلحة إلى إقليم دارفور وحظر شخصيات ومؤسسات وأصول ضالعين في ارتكاب جرائم حرب في الإقليم الواقع غربي السودان.

وتشهد مدينة أمدرمان منذ أيام تدويناً عشوائياً بالأسلحة الثقيلة من قبل الدعم السريع على أحياء محلية كرري والريف الشمالي، فيما تشهد أحياء أمبدة اشتباكات مستمرة بين قوات حميدتي والجيش الذي يحاول التوسع غرباً وقطع خطوط الإمداد القادمة من غرب البلاد. وأكدت شبكة أطباء السودان أن الدعم السريع استهدف منطقة الشهيناب بريفي أمدرمان مما أدى لمقتل 4 أشخاص من بينهم طفلان، وقالت في بيان لها أمس، إن القصف العشوائي الذي يقوم به الدعم السريع على المدنيين في أمدرمان يتسبب في تأثيرات إنسانية مدمرة على المدنيين النازحين إلى المدينة بحثاً عن الأمان.

ويشار إلى أن مدينة أمدرمان ظلت جبهة القتال الأكثر سخونة في العاصمة خلال الفترات الماضية والتي استطاع الجيش السوداني إحراز تقدم فيها بعد استعادة عدد من الأحياء والمناطق الاستراتيجية وتحييد الكثير من القناصة الذي يتبعون لقوات حميدتي. وإلى ذلك، أعلنت حكومة العاصمة عن نظافة مليوني متر مربع من الذخائر والقذائف والألغام في مدينة أمدرمان، مشيرة في بيان لها إلى إزالة 30 ألفاً من القذائف والألغام ومخلفات الحرب.

ميدانياً كذلك، قال حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، تمكن الجيش من تحرير منطقة “رورو” بمحلية التضامن ومنطقة جلقني من قبضة الدعم السريع، وأضاف في تصريحات صحافية له: “بذلك يكون إقليم النيل الأزرق خالياً من المرتزقة، فيما الجيش ماضٍ في تحرير مدينة سنجة بولاية سنار”.

في ذات المنحى، كشفت منظمة اليونيسف عن مقتل ما لا يقل عن 30 طفلاً بسبب سقوط قذائف على مدينة سنار جنوب شرق السودان، خلال الأسبوع الحالي.

ومساء الأربعاء، قصفت قوات الدعم السريع مدينة سنار لكن دون تسجيل خسائر، بينما قتل أكثر من 40 شخصاً وأصيب حوالي 100 آخرين، في قصف مماثل الأحد الماضي بعد استهداف السوق الرئيسي بالمدينة.

ودعا ممثل منظمة اليونيسف في السودان، شيلدون يت، في بيان له، إلى وقف ما وصفها بموجة الفظائع التي أطلقت على أطفال السودان، مشدداً على أن الهجمات التي تستهدف الأطفال والبنية التحتية يجب أن تنتهي.

أما غرباً في الفاشر عاصمة إقليم دارفور، أفادت مصادر ميدانية لـ”القدس العربي” بتجديد المواجهات العنيفة بين الجيش والحركات المسلحة المساندة له والمستنفرين من جانب وقوات الدعم السريع وميليشيات القبائل العربية المتحالفة معه من جانب آخر في الأحياء الشرقية من المدينة.

وأوضحت المصادر استخدام الطرفين للأسلحة الثقيلة واستمرار القتال لعدة ساعات بعد محاولة الدعم السريع الاحتشاد وشن هجوم استباقي نهار أمس قبل أن تعود المدينة لحالة الهدوء الحذر. بينما قالت القوة المشتركة للحركات المسلحة إنها خاضت معركة شرسة أمس ودمرت عدداً من المركبات القتالية تتبع لقوات حميدتي. وفي سياق متصل، قالت قوات الدعم السريع إن الطيران الحربي التابع للجيش قصف أهدافاً في مدينة مليط شمال الفاشر، لافتة إلى أن القصف طال المواطنين والأعيان المدنية، فيما كشف شهود عيان لـ”القدس العربي” أن الطيران قصف كذلك تجمعات للدعم في الأحياء الشرقية بمدينة الفاشر بالإضافة إلى أهداف في مناطق “الكومة وكبكابية” بولاية شمال دارفور ومدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. وتفيد المتابعات لحشد الدعم السريع مزيداً من القوات مجدداً في عدد من المناطق بولايتي شمال وغرب دارفور، ويتوقع مراقبون أن تتصاعد المواجهات مرة أخرى في مدينة الفاشر التي تمثل أهم المدن الاستراتيجية التي ما تزال تقع تحت سيطرة الجيش والحركات المسلحة المساندة له.

وتأتي تحركات الدعم السريع الأخيرة في الفاشر صبيحة صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي يشدد على حماية المدنيين ويمدد العقوبات المفروضة على السودان والمتعلقة بمنع توريد الأسلحة في إقليم دارفور وحظر شخصيات ومؤسسات وأصول.

ويستمر قرار التمديد الصادر بالإجماع عاماً إضافياً للعقوبات التي فرضت في العام 2005 على وقع الاقتتال الدامي آنذاك، وكانت قد قادت كل من فرنسا وبريطانيا مساعي لتوسيع حظر السلاح على كافة الأراضي السودانية لكنهما اصطدمتا بمانعات – قبيل بداية الجلسة – من قبل روسيا والصين اللتين ألمحتا باستخدام الفيتو ليخرج القرار بصورته الفنية المعتادة. وفي السياق، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إن عدم إعادة توازن القوة في دارفور لمصلحة الجيش والقوات النظامية من شأنه أن يؤثر سلباً في جهود الحكومة لحماية المدنيين في ظل حصار “ميليشيات الدعم السريع للفاشر واستمرار الدول الراعية للميليشيات في خرق قرار حظر الأسلحة”. وجدد إدريس اتهامات السودان لدولة الإمارات بتوريد الأسلحة للدعم السريع، وقال: “الإمارات متورطة بشدة مع الدعم السريع وتتحمل مسؤولية ثقيلة ودعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى مراجعة توريد الأسلحة إليها”.

كما وصف مستشار قائد الدعم السريع، الباشا طبيق، تمديد مجلس الأمن حظر توريد الأسلحة إلى دارفور فقط، بـ”المخيب لآمال الشعب السوداني الذي كان يتوقع إصدار قرار بحظر توريد الأسلحة في جميع أنحاء السودان”. وقال في تغريدة له على منصة إكس: “كان الأصوب إصدار قرار بحظر الطيران الحربي في السودان إذا الهدف فعلاً هو حماية المدنيين”.

وفي منحى آخر، قال عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، إن نهاية الدعم السريع باتت قريبة، وإن ساعة النصر قد اقتربت، لافتاً إلى أن السبب الحقيقي للحرب هو محاولة توطين المرتزقة القادمين من بعض دول غرب إفريقيا بدلاً من السودانيين.

وأضاف العطا في خطاب لضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاة في مدينة شندي أن الجيش في أفضل حالاته، كاشفاً عن دخول أسلحة نوعية جديدة إلى المعركة ستحدث تحولاً كبيراً يساهم في تدمير جزء كبير من الدعم السريع.

العطا تحدث كذلك بأن القائد العام للجيش سيكون مشرفاً على البلاد وبسلطات سيادة بعد ثلاث دورات انتخابية وهو التصريح الذي وجد انتقادات واسعة من القوى السياسية والناشطين والموالين لقوات الدعم السريع وسياسيين وقيادات في تنسيقية تقدم الذين رووا أنه تمهيد لحكم عسكري طويل. وإلى ذلك، قال حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إن العطا ظل يرسل رسائل سياسية تفيد برغبتهم في الاستمرار في الحكم مستقبلاً، ودعا الحزب في بيان الجيش إلى تأكيد التزاماته والنأي عن العمل السياسي وإنهاء الحرب عبر العودة إلى منبر التفاوض لإنفاذ اتفاق جدة.