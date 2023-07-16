السودان‭: ‬قصف‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬يتعالج‭ ‬فيه‭ ‬عمر‭ ‬البشير

الخرطوم‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‮»‬: اتهم‭ ‬الجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬أمس‭ ‬الأحد،‭ ‬قوات‭ “‬الدعم‭ ‬السريع‭” ‬بقصف‭ ‬مستشفى‭ ‬علياء‭ ‬التخصصي‭ ‬في‭ ‬أمدرمان‭ ‬التابع‭ ‬للسلاح‭ ‬الطبي‭ “‬مما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬غسيل‭ ‬الكلى‭ ‬والعناية‭ ‬المكثفة‭ ‬وغرفة‭ ‬العمليات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬غرفة‭ ‬التنويم‭ ‬وإصابة‭ ‬سيدة‭ ‬مريضة‭ ‬في‭ ‬المركز‭”.‬

ويتلقى‭ ‬الرئيس‭ ‬المعزول‭ ‬عمر‭ ‬البشير‭ ‬ومعه‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرون‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬النظام‭ ‬البائد‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى،‭ ‬لكن‭ ‬مصادر‭ ‬أكدت‭ ‬لـ‭”‬القدس‭ ‬العربي‭” ‬أن‭ ‬البشير‭ ‬لم‭ ‬يصب‭ ‬بأذى‭ ‬جراء‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭. ‬واعتبر‭ ‬الجيش،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له،‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬المستشفى‭ “‬استمرار‭ ‬لخرق‭ ‬الأعراف‭ ‬والقوانين‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬الميليشيا‭ ‬المتمردة‭”.‬

سياسياً،‭ ‬قال‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي،‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للجيش‭ ‬السوداني،‭ ‬شمس‭ ‬الدين‭ ‬كباشي،‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إن‭ “‬الجيش‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مبادرة‭ ‬جادة‭ ‬لوقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومؤسسات‭ ‬الدولة‭”‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ “‬المبادرة‭ ‬الأمريكية‭ ‬السعودية‭ ‬متقدمة،‭ ‬وأن‭ ‬موقف‭ ‬المجلس‭ ‬السيادي‭ ‬يدعم‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭ ‬الموسع‭ ‬والشامل‭”.‬

في‭ ‬حين‭ ‬بيّن‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬الجيش‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية،‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ “‬الدعم‭ ‬السريع‭”. ‬

وأفاد‭ ‬المصدر‭ ‬للأناضول،‭ ‬مفضلا‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬أن‭ “‬وفد‭ ‬الجيش‭ ‬عاد‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬جدة‭ ‬لاستئناف‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭”.‬وبشأن‭ ‬نجاح‭ ‬الجولة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬مفاوضي‭ ‬الدعم‭ ‬السريع‭ ‬والتزامهم‭ ‬بما‭ ‬يتم‭ ‬الاتفاق‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬بنود‭”.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬أصدر‭ ‬قائد‭ “‬الدعم‭ ‬السريع‭” ‬محمد‭ ‬حمدان‭ ‬دقلو‭ “‬حميدتي‭” ‬قراراً‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والمسلحة،‭ ‬برئاسة‭ ‬مستشاره‭ ‬السياسي‭ ‬يوسف‭ ‬عزت‭ ‬وعضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬لنا‭ ‬مهدي‭ ‬وبلة‭ ‬محمد‭ ‬وفاطمة‭ ‬علي‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬الحوار‭ ‬يمثل‭ ‬ضرورة‭ ‬أساسية‭ ‬للتوصل‭ ‬لحل‭ ‬سياسي‭ ‬شامل،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬التطورات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬إنهاءها‭ ‬يقتضي‭ ‬إجراء‭ ‬مشاورات‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‭ ‬بُغية‭ ‬معالجة‭ ‬جذور‭ ‬الأزمة‭ ‬الوطنية‭ ‬المتراكمة‭.‬

وحسب‭ ‬القرار،‭ ‬تتمثل‭ ‬مهام‭ ‬لجنة‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬عقد‭ ‬مشاورات‭ ‬واسعة‭ ‬بشأن‭ ‬الأزمة‭ ‬السودانية‭ ‬المستمرة‭ ‬والحرب‭ ‬الراهنة‭ ‬والسبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬للوصول‭ ‬لحل‭ ‬شامل‭ ‬يعالج‭ ‬الأزمة‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬بمشاركة‭ ‬جميع‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والشبابية‭ ‬والمجتمعية،‭ ‬فيما‭ ‬منح‭ ‬اللجنة‭ ‬حق‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمن‭ ‬تراه‭ ‬مناسبا‭ ‬في‭ ‬الصدد‭.‬