السودان: قوات الدعم السريع تسيطر على كامل سنجة وتتمدد شرقا- (فيديو)

الخرطوم: أكملت قوات الدعم السريع اليوم الإثنين سيطرتها على كامل مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار جنوب شرق السودان، وتحدثت تقارير عن تمددها شرقا.

ووفق موقع “سودان تربيون” اليوم سيطرت قوات الدعم السريع ، أول أمس السبت ، على مدينة سنجة بعد تحريك قواتها من مناطق جبل موية عبر الطرق الترابية.

وأشارت إلى أن “القوة استلمت قاعدة الجيش في سنجة ومقر الحكومة المحلية، وبدأ عناصرها في ارتكاب انتهاكات بينها نهب ممتلكات السكان وترويعهم”.

وأدى انتقال المعارك نحو سنجة إلى فرار جماعي لسكان عدد من مناطق ولاية سنار نحو القضارف الواقعة في شرق السودان.

وقالت مصادر لـ “سودان تربيون” إن “قوات الدعم السريع بسطت سيطرتها على كامل مدينة سنجة بعد أن تمكنت اليوم من السيطرة على مقر اللواء 67 مشاة التابع للجيش السوداني”.

ويتبع اللواء 67 مشاة للفرقة 17 التي استلمها الدعم السريع يوم السبت الماضي، ويقع جنوب سنجة.

وأشار الشهود إلى أن قوات الدعم السريع سيطرت كذلك على مدخل جسر النيل الأزرق الرابط بين مدينة سنجة ومناطق شرق سنار، وسط أنباء عن تمددها شرقا نحو محلية الدندر في الحدود مع ولاية القضارف.

وبثت منصات تابعة لقوات الدعم السريع عددا من مقاطع الفيديو أظهرت التواجد الكثيف لقواتها في أنحاء واسعة من سنجة.

من داخل الفرقة (17) مشاة الأشاوس يدحضون شائعات مليشيا البرهان ويطلقون صافرة الإنذار الأخيرة لفلول الفرقة الرابعة الدمازين

The brave men of the RSF refute the rumors spread by the SAF militia, and issue a final warning to the remnants of the Damazine Fourth Division from within… pic.twitter.com/XDIQjJeyCg

— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 1, 2024