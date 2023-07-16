السودان.. مصرع 5 مدنيين جراء سقوط مقذوفات غربي الخرطوم

الخرطوم: لقي 5 مدنيين مصرعهم، الأحد، وأصيب 17 آخرون في منطقة “أمبدة” بمدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، إثر سقوط مقذوفات على المنطقة.

وأفاد نشطاء في “لجان أمبدة”، في بيان على صفحتها بفيسبوك، بـ”استشهاد 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بإصابات جسيمة، إثر سقوط مقذوفات في أمبدة السبيل الحارة التاسعة”.

ونشرت اللجان على صفحتها في فيسبوك صورا لتشييع الضحايا الخمسة.

من ناحية أخرى، قال نشطاء في “غرفة طوارئ أمبدة” (وحدة تطوعية تقدم خدمات طبية في الأحياء إثر توقف المستشفيات في الخرطوم عن العمل) إن “المقذوف الناري الذي سقط في حي أمبدة السبيل الحارة التاسعة أصاب أكثر من 22 مواطنا، ارتقى 5 منهم إلى الرفيق الأعلى”.

وأشار النشطاء، في بيان نشر على صفحة غرفة الطوارئ بفيسبوك، إلى أن “العدد قابل للزيادة بسبب أنباء عن حالات وفاة أخرى تجري عملية انتشال جثثهم من تحت الأنقاض”.

وحتى الساعة 20:15 (ت.غ)، لم يصدر أي تعليق من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع بشأن الحادثة.

ومع دخول المعارك شهرها الرابع، تخطت حصيلة اشتباكات السودان 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)