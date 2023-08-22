السودان: معارك في محيط وداخل سلاح المدرعات … وإدانة بريطانية لـ«الفظائع الجسيمة»

الخرطوم ـ «القدس العربي»: احتدم القتال، أمس الثلاثاء، في محيط وداخل سلاح المدرعات جنوبي العاصمة الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع – شبه عسكرية – في حين شهدت مناطق الاشتباكات الأخرى في أمدرمان تصاعدا في وتيرة المعارك، مع قصف مدفعي متبادل بين الطرفين.

وتركزت المواجهات حول المدرعات – المستمرة لليوم الثالث على التوالي – في المحور الشرقي الذي أحرزت فيه قوات الدعم السريع تقدما ملحوظا، إذ استطاعت أمس التسلل إلى المعسكر قبل أن يتصدى الجيش ويُفشل الهجوم.

وأفاد شهود عيان بسماع دوي مدافع وإطلاق رصاص وتحليق مستمر للطيران الحربي منذ ساعات الصباح الأولى، مؤكدين في الوقت نفسه خفوت حدة المواجهات في المحاور الجنوبية وتركيز القتال في الناحية الشرقية والشمالية الشرقية داخل المدرعات وفي محيطه.

«دحر العدو»

ومساء الإثنين، أعلن الجيش تمكنه من دحر هجوم قوات الدعم في معسكر سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة في منطقة الشجرة العسكرية.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبدالله: «تم دحر العدو الذي تلقى عقابا حاسما من قواتنا وتكبد خسائر ضخمة في الأفراد والآليات والمعدات والأسلحة».

فيما قالت قوات الدعم، في بيان لها، أمس الأول، إنها «حققت انتصارا كبيرا في معركة المدرعات وكبدت الجيش والمجاهدين خسائر فادحة في العتاد والمعدات».

وزعم البيان، إن «الدعم سيطرت على أجزاء واسعة من معسكر المدرعات في عدد من المحاور واستولت على عدد من الأسلحة والذخائر».

والطرفان، قاما ببث مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر سيطرتهما على المنطقة العسكرية، حيث نشر الدعم فيديوهات لجنوده وهم يتجولون داخل المدرعات، بينما بث الجيش مقاطع مشابهة بالإضافة إلى أخرى من داخل غرفة السيطرة والمتابعة في المعسكر والتي أظهرت اللواء أيوب – أحد القادة – وهو يؤكد صمود المدرعات ودحر القوة المهاجمة.

«درس جديد»

وفي آخر تحديث لها على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» قالت وزارة الدفاع السودانية: «تواصل منطقة الشجرة العسكرية كتابة التاريخ واليوم بقيادة اللواء ركن نصر الدين واللواء الركن أيوب وتقدم درسا جديدا في التكتيك العسكري تحت عنوان الهجوم المضاد وتزلزل الأرض تحت أقدام الميليشيا وتطرد من بقي حيا خارج المنطقة تماما وتطارد فلولهم الهاربة».

وأضافت: «تأتي هذه العمليات متزامنة مع عمليات كبيرة في أمدرمان وبحري ستظهر نتائجها على الأرض».

ووفق مراقبون فإن معركة المدرعات ستكون فاصلة ولديها تأثيرات كبيرة في العمليات الميدانية اللاحقة والسياسية المتوقعة، وذلك لما يمثله السلاح من أهمية بالنسبة للجيش، إذا استطاعت قوات الدعم السيطرة عليه.

والمعارك التي تدور في تلك النواحي تسببت في نزوح مئات الأسر إلى مناطق آمنة، كما أوقعت مزيدا من الضحايا وسط المدنيين، وقال بعض المواطنين لـ»القدس العربي» إن المنطقة تعاني، إضافة لتهديد الاشتباكات المباشرة، نقصا حادا في المواد الغذائية في المحال التجارية والأسواق.

«تحرير معتقلين»

وفي سياق متصل، أعلنت الدعم السريع، «تحرير معتقلين من المدنيين كانوا في محتجزات داخل سلاح المدرعات، وهم في وضع صحي ونفسي سيء للغاية بسبب تعرضهم لصنوف من أنواع التعذيب النفسي والبدني لفترة تجاوزت الـ4 أشهر».

ودعت، المجتمع الدولي والإقليمي لإدانة هذه الأعمال والتحقيق في سلسلة الجرائم التي ظل يمارسها ما اسمتهم بـ«الفلول» طيلة فترة الحرب.

وبالتزامن مع معركة المدرعات شهدت منطقة جبل أولياء أقصى جنوب الخرطوم، تقدما لقوات الجيش مسنودة بالأسلحة الثقيلة صوب معسكر طيبة التابع لقوات الدعم السريع مع تراجع لافت للأخيرة شمالا.

وحسب شهود عيان، توقفت حركة المواصلات مع توقع حدوث اشتباكات عنيفة في المنطقة التي تعاني من أيام انقطاع للكهرباء وشبكات الاتصالات والانترنت.

أما في أمدرمان فقد دفع الجيش كذلك بتعزيزات ضخمة صوب أحياء أمدرمان القديمة، وذلك في إطار موجة هجوم جديد على جسر شمبات الحيوي الذي يعد نقط عبور رئيسية لإمدادات الدعم السريع من غرب السودان وأمدرمان إلى مناطق بحري والخرطوم وشرق النيل.

وانتشرت قوات الجيش في أربعة محاور رئيسية وسط أمدرمان، محور الصناعات وتتقدم نحو السوق الشعبي وكبري ودالبشير، محور حي المسالمة نحو استاد الهلال وشارع العرضة محور شارع النيل من القماير إلى كبري شمبات ومحور سلاح المهندسين تجاه حي العرضة عن طريق شارع الشهيد عبد العظيم «الأربعين سابقا».

وتوازى ذلك التقدم مع قصف مدفعي عنيف من منصات الإطلاق في قاعدة كرري العسكرية التابعة للجيش شمال المدينة وسلاح المهندسين جنوبا، والذي استهدف تجمعات للدعم السريع في أحياء أمدرمان القديمة.

كذلك، تجدد المعارك في مدينة نيالا في ولاية جنوب دارفور أمس، وقال الصحافي عيسى دفع الله لـ»القدس العربي» إن الدعم السريع استخدم المسيّرات في قصف قيادة الفرقة (16) مشاة.

ولفت إلى استمرار انقطاع خدمات الكهرباء والاتصالات والمياه عن المدينة بالإضافة إلى نقص في المواد الغذائية وتردي الوضع الصحي وتزايد النازحين نحو محليات ولايتي شمال وشرق دارفور.

وكان قد أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان قرارا بترقية جميع ضباط الصف والجنود الفرقة (16) مشاة في نيالا، موضحا أن ذلك «يأتي بناء على توصية اللواء ياسر فضل الله قائد الفرقة الذي قتل أمس الأول مغدورا وتقديرا لاستبسالهم في دحر فلول المتمردين والمرتزقة» وفق تعبيره.

استمرار النزوح

إنسانيا، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن فرار ما يصل إلى 50 ألف شخص من منازلهم في مدينة نيالا بسبب القتال، بينما قتل (60) شخصا على الأقل وأصيب (250) آخرون جراء الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع منذ (11) أغسطس/ آب الجاري.

وبين المكتب الأممي في آخر تحديث له، أمس، إن عدد الجرحى الذين يطلبون المساعدات يجاوز طاقة العاملين في المستشفى التركي في المدينة، إذ يجد الأطباء صعوبة بالغة في التعامل مع تدفقات الجرحى، في وقت أفاد فيه الشركاء الإنسانيون على الأرض أن الإمدادات الطبية آخذة في النفاد.

وأشار إلى تعذر وصول الشاحنات المحملة بالإمدادات الإنسانية السفر إلى مدينة نيالا بسبب القتال، وأن أبراج الاتصالات تضررت، كما لم تعد شبكات الكهرباء والمياه تعمل في المدينة.

قصف عشوائي

وفي سياق آخر، قال محامو الطوارئ إن العاصمة السودانية الخرطوم شهدت أمس استمرار القصف العشوائي على المناطق المأهولة بالسكان مما تسبب في مقتل عدد من المدنيين بمدنها الثلاث.

وأضاف البيان، إن القصف طال منطقة شمبات الأراضي مربع (4) في الخرطوم بحري وتسبب في مقتل (4) مدنيين بينما خلف قتيلا واحدا في منطقة ودالبخيت بأمدرمان.

وتابع أن عددا من المدنيين أصيبوا إصابات بالغة مع تدمير عدد من المنازل تدميرا جزئيا جنوبي الخرطوم في أحياء السلمة والبقالة ونفق صينية السوق المركزي والمرزعة الصينية بالإضافة إلى مناطق «أبو آدم والدباسين والعزوزاب» في الكلاكلة.

وقال المحامون إن استمرار طرفي النزاع بالقصف المدفعي العشوائي للمناطق السكنية دون الالتزام بتوفير حماية للمدنيين العزل والتقيد بقواعد الاشتباك، يعني المواصلة في انتهاك القانون الدولي الإنساني.

«فظائع جسيمة»

على صعيد الانتهاكات، أدان وزير شؤون افريقيا في المملكة المتحدة، أندرو ميتشل، ارتكاب فظائع جسيمة ضد المدنيين في السودان. وقال إن «استمرار العنف على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد ووقوع عدد كبير من القتلى المدنيين لهو أمر مروع، كما أن الأنباء عن الاستهداف المتعمد والتهجير الجماعي لقبائل المساليت في دارفور بغيضة وتثير الصدمة بشكل خاص». واعتبر أن «تعمد شن هجمات ضد السكان جريمة».

وأشار إلى أن «الجيش وقوات الدعم السريع جرّا السودان إلى حرب لا مبرر لها على الإطلاق، مع تجاهلهما التام للشعب السوداني، وجزم محاولتهما على ذلك».

وأكد سعي بلاده «لإنهاء القتال في السودان، بما في ذلك تعزيز قدرتهم على مراقبة الفظائع التي تُقترفُ».

وشدد على أنهم «سيقومون بإرسال أدلة الانتهاكات إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية لضمان حفظها واستخدامها لمحاسبة المسؤولين».

وسبق أن أعلنت المملكة المتحدة في شهر يوليو/ تموز عن حزمة من العقوبات التي استهدفت تجميد أرصدة الكيانات التجارية المرتبطة بكل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وهدد المسؤول البريطاني باتخاذ تدابير إضافية، داعيا في الوقت نفسه، الشركاء الدوليين الانضمام إليهم واتخاذ إجراءات لوقف حصول الطرفين المتحاربين على التمويل والأسلحة.

«فرض حلول»

سياسيا، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، إن «بعض الأطراف تسعى إلى فرض حلول مستوردة من الخارج أو بالاستناد إلى أجندات خارجية أو أجندات بعض دول الجوار وهذا أمر لن يكتب له النجاح وسيكون وصفة لمزيد من عدم الاستقرار في السودان».

وأوضح خلال لقائه أمس مع الممثلين الدبلوماسيين لعدد من الدول العربية والأفريقية والغربية إلى جانب منظمات دولية، أن «الحل الوحيد هو عبر تواضع كافة الاطراف السودانية وجلوسها والاستماع إلى بعضها البعض».

وأكد أن «الديمقراطية المرتبطة بالعدالة الاجتماعية وبناء مؤسسات راسخة في البلاد، هو الطريق الوحيد نحو تحقيق الاستقرار والسلام المستدام في السودان».

واندلعت الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، على خلفية خلافات في قضايا الدمج والإصلاح العسكري وتبادل الاتهامات بين الطرفين بالانقلاب واستخدام القوة للسطو على السلطة.