السودان.. مقتل 4 مدنيين في اشتباكات بمدينة الأبيض 

الخرطوم: أعلنت نقابة أطباء السودان، السبت، مقتل 4 مدنيين وإصابة عدد آخر إثر اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان.

وذكرت النقابة (غير حكومية)، في بيان، “بدأت في فجر يوم الجمعة، 21 يوليو (تموز الجاري) اشتباكات مسلحة وقصف مدفعي متبادل بين طرفي النزاع المسلح” بمدينة الأبيض.

وأضافت: “سقطت قذيفة في ساحة المستشفى الأبيض التعليمي بالقرب من مركز غسيل الكلى، وقذائف بمحيط مستشفى الضمان ومستشفى النساء والتوليد والمستشفى الكويتي، سقط إثرها (4) مدنيين حتى الآن، فيما أصيب عدد آخر (لم تحدده)”.

وتشهد مدينة الأبيض اشتباكات عنيفة بين الجيش و”الدعم السريع” منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل/ نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش و”الدعم السريع” اتهامات ببدء القتال منذ 15 أبريل الماضي، وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات.

ومع دخولها شهرها الرابع، خلّفت الاشتباكات أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، بحسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.

(الأناضول)