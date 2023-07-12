السودان: من المعارك العسكرية إلى التوحش!

انتقلت المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى مرحلة جديدة سافرة في استهدافها المباشر والمقصود للمدنيين، بعد أن كان يغلب عليها، قبل ذلك، الاستيلاء على منازل المواطنين ونهبها والاعتداءات الفردية عليهم والاغتصابات، لتنتقل، بعد ذلك إلى غارات جوية تحصد أرواحهم بدون حساب، وقصف عليهم يدوم ساعات.جرى الهجوم الأول الاثنين الماضي حيث قصفت طائرات حربية أم درمان، وهي ضاحية غرب العاصمة الخرطوم، مما أدى لمصرع 22 شخصا على الأقل وجرح العشرات، وتبع ذلك هجوم أعنف، عبر قصف تواصل أربع ساعات، على سوق شعبي في منطقة الملجة في أم درمان أيضا، وأوقع، هذه المرة، 34 قتيلا بينهم أطفال، وكان أغلبهم من باعة الخضروات وركاب عربات النقل الكبيرة والمتوسطة.

جاء الهجوم الأول بعد تصريح لممثل للجيش السوداني يقول فيه إن القوات المسلحة تستطيع أن تقضي بسرعة على تمرد «الدعم السريع» لولا تحصنه بمنازل السكان والمشافي، وبما أن الجيش هو الذي يسيطر، ما زال، على أسلحة الجو والمدرعات والمدفعية، فالمنطق أن تتجه الاتهامات إليه، بعد أن كانت تتجه نحو «الدعم» في أغلب الهجمات على المدنيين.

اتهمت قوات محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالكثير من الانتهاكات والخروقات الإنسانية ضد المدنيين، وكذلك ضد الممثليات الدبلوماسية والمشافي والمدارس والسجون، وكان ذلك جزءا من حالة خلق الفوضى العامة والابتزاز للدول ومنع الجيش من استغلال قدراته الجوية، كما لجأ مجددا إلى لعبة الاستقطابات العرقية في دارفور التي كانت سببا في اندلاع الحرب وكانت السبب في نشوء ميليشيات «الجنجويد» التي انبثق منها «الدعم» كما لجأ إلى ورقة استهداف الإسلاميين والمزاودة في التقرب لإسرائيل!

في المقابل، تلقى الجيش، في الفترة الأخيرة، عدة ضربات مؤثرة، فخسر عدة مواقع استراتيجية في العاصمة، وما زال يدافع عن قاعدة وادي سيدنا الجوية، وقاعدة سلاح المدرعات، وسلاح المهندسين، ورغم ذلك فقد زاد من تشدده بالعلاقة مع دول منظمة «إيغاد» الافريقية (اثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، اريتريا، وجنود السودان إضافة للسودان) ورفض ممثلوه الموجودون في أديس أبابا حضور قمتها الأخيرة في أديس ابابا، كما رفض دعوتها لنشر قوة عسكرية تفصل بين القوات المتنازعة، ودعواها أنه لا مجال لحل عسكري في السودان.

استدعت هذه التطورات الأخيرة تصريحات من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله في السودان، تتحدث عن دخول الصراع السوداني مرحلة «حرب أهلية وحشية» كما استثارت ردود فعل دولية، فاعتبرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الخرطوم ما حصل مؤخرا «أخطر هجمات القتال في السودان».

ما توضحه الأحداث الأخيرة أن كلا الطرفين صار متورطا بشكل خطير في استهداف المدنيين، وأن وهم الحسم العسكري فوق أنقاض البشر والحجر، ما زال يحكم تصرفاتهما، كما يشير إلى القوى التي تستطيع الضغط على الطرفين، ما تزال، هي أيضا، على تعنتها.