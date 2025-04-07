السودان.. نزوح مئات الأسر وقصف على مخيم للنازحين شمال دارفور

الخرطوم: أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الاثنين، نزوح 530 أسرة من قريتين، وإصابة 3 مدنيين بقصف مدفعي نفذته “قوات الدعم السريع” على مخيم “أبو شوك” للنازحين بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأفادت منظمة الهجرة الدولية في بيان بأن 530 أسرة نزحت من قريتي “أبو حميرة” و”الركب” بمنطقة أم كدادة، بولاية شمال دارفور (غرب)، بسبب تفاقم انعدام الأمن خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل/نيسان الجاري.

وأشار البيان إلى أن السكان نزحوا إلى مواقع أخرى داخل المنطقة نفسها، ولا يزال الوضع متوترًا وغير متوقع ما سيطرأ عليه.

من جانبها، قالت غرفة طوارئ مخيم أبوشوك (لجنة شعبية) في بيان، إن “قوات الدعم السريع قصفت المخيم مدفعيا صباح الاثنين وأدى ذلك إلى وقوع 3 إصابات بينهم طفلان”.

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع حتى الساعة 13:30 “ت.غ”.

والأحد، قالت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بدارفور (أهلية) إن الأوضاع الإنسانية في الإقليم، وخصوصًا ب مدينة الفاشر ومخيمات النازحين، تشهد تدهورا كارثيا غير مسبوق والحياة اليومية متوقفة بالكامل، والأسواق خالية من المواد الغذائية، والمساعدات الإنسانية متوقفة كليًا.

ومنذ 10 مايو/ أيار 2024 تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و”الدعم السريع”، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

وفي الولايات الـ17 الأخرى، لم تعد الدعم السريع تسيطر سوى على أجزاء من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، بجانب 4 من ولايات إقليم دارفور (غرب).

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)