السودان.. وصول طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المساعدات

الخرطوم: وصلت طائرة، الأربعاء، تحمل على متنها 14 طنا من المساعدات، إلى السودان، مقدمة من قطر.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، “وصلت طائرة قطرية تحمل 14 طنا من المواد الغذائية والطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري، إلى جمهورية السودان الشقيقة”.

وأفادت (قنا)، “بوصول الطائرة إلى مطار بورتسودان، ليصل إجمالي المساعدات القطرية إلى السودان 371 طنا”.

وأضافت “تأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب السوداني الشقيق، ودعمها الكامل لصموده في مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشها حاليا بسبب استمرار القتال”.

من جانبها، جددت وزارة الخارجية القطرية حرص الدوحة على استتباب الأمن والاستقرار في جمهورية السودان، وفق المصدر ذاته.

وفي 19 يونيو/حزيران الماضي، تعهدت قطر بتقديم 50 مليون دولار لدعم السودان، خلال مشاركتها في مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية بالسودان، الذي انطلق عن بعد برئاسة السعودية، وفق مصادر عربية رسمية.

وفي وقت سابق من الشهر نفسه، سيرت “قطر الخيرية” الرسمية، “35 طنا من المساعدات الغذائية لدعم الأشخاص المتأثرين من النزاع في السودان، بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية (رسمي)”، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يشهد السودان قتالا في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلَّف آلاف القتلى، معظمهم مدنيون، وأكثر من 3 ملايين نازح ولاجئ في دول الجوار، فضلا عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق الاشتباكات، وفقا لوزارة الصحة والمنظمة الدولية للهجرة.

(الأناضول)