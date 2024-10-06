السودان يتسلم 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا وارتفاع الإصابات إلى 20 ألفا

الخرطوم: أعلن وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم يوم السبت عن استلام 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا بعد تجاوز عدد المصابين بالوباء 20 ألفا.

وذكرت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية أن وزارة الصحة نفذت في الفترة من 16 إلى 21 أيلول/ سبتمبر الماضي حملة تطعيم ضد الكوليرا في ولاية كسلا وذلك بعد استلام 404 آلاف جرعة من اللقاح من منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسيف”.

وقال هيثم محمد إبراهيم، في تصريح صحافي، إن وزارة الصحة “استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح الكوليرا، بدعم من التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسيف”.

وأشار إلى أن اللقاح سيوزع على ثلاث ولايات لتطعيم مليون و58 ألفا و545 شخصا من عمر عام فما فوق، حيث تنفذ حملات تطعيم في محليات عطبرة والدامر وبربر بولاية نهر النيل، ومنطقة خشم القربة بولاية كسلا، وبلدية القضارف بولاية القضارف.

وأفاد باستمرار الجهود لتوفير لقاحات لبقية المناطق المتأثرة بوباء الكوليرا، مع استمرار حملات الإصحاح البيئي، وإزالة النفايات، وكلورة مياه الشرب.

وكشف عن توسع نطاق تفشي الوباء في 65 محلية تقع في 12 ولاية، مشيرا إلى أن إجمالي إصابات الكوليرا ارتفع إلى 20 ألفا و398 حالة تشمل 597 وفاة.

وبحسب وزارة الصحة السودانية فقد تسببت موجات النزوح بسبب الحرب في السودان في الانتشار الواسع للكوليرا، حيث يقطن آلاف النازحين في مراكز إيواء تفتقر لأبسط الخدمات وعلى رأسها المياه الصالحة للشرب ووسائل التنقية والتعقيم المختلفة.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف نيسان/ أبريل 2023، تفشت أمراض وبائية مثل الكوليرا والملاريا والحصبة وحمى الضنك، ما أدى إلى وفاة مئات الأشخاص في السودان.

(د ب أ)