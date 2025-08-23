السودان يتفوق على الجزائر بركلات الترجيح ويتأهل لقبل نهائي أمم إفريقيا للمحليين

تنزانيا: واصل منتخب السودان نتائجه المميزة في النسخة الثامنة لكأس أمم إفريقيا للمحليين لكرة القدم، وتأهل للدور قبل النهائي بعد الفوز على نظيره الجزائري بركلات الترجيح، مساء السبت بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

تقدم المنتخب السوداني بهدف ذاتي سجله أيوب غزالة لاعب الجزائر بالخطأ في مرمى فريقه بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني.

وأدرك منتخب الجزائر التعادل بهدف سفيان بايزيد في الدقيقة 73، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

استمر التعادل في الشوطين الإضافيين، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، حيث تفوق المنتخب السوداني بنتيجة 4 / 2.

بهذا الفوز الماراثوني يتأهل منتخب السودان لمواجهة مدغشقر في الدور قبل النهائي، بينما يلتقي المغرب مع السنغال حامل اللقب في المباراة الثانية بقبل النهائي.

وتقام مباراتا الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل، ويتأهل الفائزان للمباراة النهائية التي ستقام يوم 30 أغسطس المقبل، وقبلها بيوم يلتقي الخاسران في مباراة المركز الثالث وتحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للمحليين لأول مرة في ثلاث دول، حيث تستضيفها أوغندا وكينيا وتنزانيا.

(د ب أ)