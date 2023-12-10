السودان يطلب من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد

بورتسودان (السودان): طلب السودان الأحد من 15 دبلوماسياً إماراتياً مغادرة البلاد بعدما اتّهم مسؤول رفيع في الجيش السوداني أبوظبي بالوقوف إلى جانب قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في مواجهة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وتظاهر المئات خلال الأسبوعين الماضيين انطلاقاً من مساجد بورتسودان ضدّ الإمارات، مطالبين بطرد سفيرها من السودان بعد أن اتّهم عضو مجلس السيادة ومساعد البرهان الفريق ياسر عطا في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر علناً أبوظبي بدعم محمد حمدان دقلو في حربه ضد الجيش.

ومنذ اندلاعها بين الجنرالين في 15 نيسان/ أبريل، أسفرت الحرب عن سقوط 12 ألف قتيل، وفق ما قالت لفرانس برس منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي.

وفي آب/ أغسطس، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين أوغنديين، إنه تم العثور على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد. ونفت الإمارات على الفور تلك المعلومات.

كما أعربت سلامي عن قلقها بشأن مصير 20 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكّان، لا تستطيع الوكالة الأممية الوصول إليهم بسبب ظروف الحرب.

وقالت المسؤولة الأممية إنّ “الوضع كارثي بعد ثمانية أشهر من الصراع الدامي”.

(أ ف ب)