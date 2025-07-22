السودان: 1307 إصابات بالكوليرا بينها 18 وفاة خلال أسبوع

بورت سودان: أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 1307 إصابات جديدة بالكوليرا بينها 18 وفاة خلال أسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه الإصابات والوفيات جرى تسجيلها في 12 من أصل 18 ولاية بالسودان، خلال الفترة من 12 إلى 18 يوليو/ تموز الحالي.

وبذلك يرتفع الإجمالي إلى 91 ألفا و34 إصابة بالكوليرا، بينها ألفان و302 وفاة في 17 ولاية بالسودان منذ بدء انتشار الوباء في أغسطس/ آب 2024، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن مدينة طويلة بولاية شمال دارفور (غرب) سجلت أعلى نسبة بـ519 إصابة بالكوليرا، تليها مدينة قيسان بولاية النيل الأزرق (جنوب) بـ 236 حالة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 674 إصابة جديدة بالكوليرا بينها 13 وفاة، خلال الفترة بين 5 إلى 11 يوليو الجاري.

وتتزامن الكوارث الصحية بالبلاد هذه الأيام مع المعاناة جراء استمرار حرب متواصلة منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 بين الجيش وقوات “الدعم السريع” خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

(الأناضول)