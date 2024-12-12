السوري أنس معضماني صاحب السيلفي مع ميركل يريد البقاء في ألمانيا

برلين: انتشرت صورة السيلفي التي التقطها أنس معضماني مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في كل أنحاء العالم، لكن هذا اللاجئ السوري الذي حاز الجنسية الألمانية لا يريد العودة إلى بلده حتى بعد سقوط بشار الأسد.

ويخبر منتج الفيديو البالغ 27 عاما والذي وصل إلى برلين عندما كان في الثامنة عشرة في عزّ أزمة اللجوء سنة 2015 التي بات من أشهر رموزها بعد الصورة التي التقطها مع المستشارة الألمانية والبسمة على وجهها “أنا من سكان برلين وحياتي هنا”.

وخلّدت صورته جوهر سياسة الاستقبال التي انتهجتها ألمانيا قبل حوالي 10 سنوات عندما فتحت حدودها لحوالي مليون شخص، أي أكبر جالية سورية في الاتحاد الأوروبي.

وبات اليوم أنس معضماني الحائز ديبلوما في الاتصالات بعد دراسة مولّها من خلال العمل يومين في سوبرماركت، يتعاون كمراسل حرّ مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة “دويتشه فيله” التي تبثّ برامجها على نطاق دولي.

وهو يقول “لديّ شقّة رائعة وامرأة جميلة جدّا وكلّ ما يلزمني هنا”.

ويعيش أنس مع خطيبته الأوكرانية التي وصلت إلى ألمانيا قبل أشهر من غزو روسيا لبلدها في شباط/ فبراير 2022.

ويعدّ هذا الثنائي رمزا بذاته، فالأوكرانيون والسوريون يشكلّون أكبر جاليتين للاجئين في ألمانيا.

وتعمل خطيبته في مجال الهندسة الميكانيكية بعد إتمام دراستها في برلين.

ويؤكد أنس معضماني الذي غادر سوريا “هربا من الخدمة العسكرية” أنه لا يريد العودة إلى بلده “بسبب الفظائع التي عشتها. فقدت أصدقاء وقضى أفراد من عائلتي بسبب النظام”.

قلق

منذ سقوط بشار الأسد الأحد، عاد إلى الواجهة النقاش بشأن إرجاع اللاجئين السوريين إلى بلدهم في ألمانيا ودول أخرى من الاتحاد الأوروبي.

وقبل أقلّ من ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية في 23 شباط/ فبراير المقبل، تعلو النداءات في أوساط اليمين المتطرّف والمحافظين الألمان لطرد اللاجئين السوريين.

وهي دعوات انتقدتها الأربعاء وزيرة الخارجية من حزب الخضر أنالينا بيربوك، معتبرة أنها “تنمّ بكلّ وضوح عن قلّة واقعية إزاء الوضع في الشرق الأدنى”.

ويقرّ أنس “أنا قلق بالنسبة إلى أصدقائي الذين لم يحصلوا على جواز سفر ألماني. ولا شكّ في أن الحرب انتهت لكن الوضع ليس آمنا ولا بدّ من مراقبة التطوّرات”.

وما زالت عائلة أنس الذي له “أصدقاء في برلين أكثر من سوريا” تعيش في محيط دمشق على مسافة نصف ساعة عنها بالسيارة.

ويشير الشاب إلى أن إسرائيل تشنّ مئات الغارات على بلده، كاشفا “هي قد تطال أيّا كان… عندما كنت أهاتف والدتي أخيرا، كانوا مختبئين في القبو”.

ويريد والداه الخمسينيان مراقبة التطوّرات للوقت الراهن. ويعمل والده كهربائيا متخصصا في إصلاح مولّدات الكهرباء.

“في التاريخ إلى الأبد”

غير أن استقدام عائلته إلى ألمانيا قد يصبح أكثر تعقيدا من السابق، إذ قرّرت برلين الإثنين تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من سوريين.

ومنذ السيلفي مع ميركل، بات أنس معضماني كما يقول “صوتا للأشخاص الآتين من سوريا” وله حساب على “تيك توك” يتابعه أكثر من 50 ألف متابع.

وفي حين رأى فيه السوريون في ألمانيا بطلا، حوّر اليمين المتطرّف صورته مع ميركل، ما دفعه إلى مقاضاة “فيسبوك” سنة 2017 لمحو صور مفبركة. لكنه خسر دعواه في وجه العملاق الأمريكي.

وصحيح أنه لم يلتق ميركل مجددا، غير أن الأخيرة لم تنس لقاءهما. وهي كشفت في مذكّراتها التي صدرت في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر أنها ما زالت لا تفهم كيف أن “وجها بشوشا على صورة افترض أنه كاف لحضّ أعداد غفيرة على الهرب من بلدها”.

وبالنسبة إلى أنس معضماني، فإن رؤية صورته في كتاب ميركل الواقع في 700 صفحة “أمر رائع” إذ إن “صورتي دخلت في التاريخ إلى الأبد”.

(أ ف ب)