السويداء: استمرار المعارك… واحتجاز عائلات للعشائر ومستشفى المدينة بات «مقبرة»

دمشق – «القدس العربي» ـ ووكالات: تواصلت الاشتباكات، أمس الجمعة، بين مقاتلين دروز وآخرين من العشائر في محيط محافظة السويداء، جنوب سوريا، أسفرت عن 650 بين قتيل وجريح.

وتحدثت صفحة “السويداء 24” على الفيسبوك عن معارك كر وفر مستمرة على ثلاثة محاور في ريف السويداء الغربي، والشمالي، والشمالي الشرقي.

وأعلنت العشائر العربية في سوريا النفير العام لنجدة عشائر محافظة السويداء.

وسيطر مقاتلو العشائر على عدد من القرى والبلدات في محافظة السويداء، فيما أفاد مصدر في قوات العشائر لوكالة الأنباء الألمانية أن عدد مقاتلي العشائر المشاركة في الهجوم يتجاوز 50 ألف مقاتل، وأن عشرات الآلاف يُنتظر وصولهم، قادمين من مناطق شرقي سوريا ومحافظة حلب وريفها.

وكان قد تعرض البدو لانتهاكات على يد مجموعات درزية عقب انسحاب قوات الجيش من المحافظة، ووثق مقطع فيديو قيام مجموعات درزية باحتجاز عدد من النساء والأطفال من عوائل البدو وسط تهديدات صريحة بتصفيتهم في حال تقدمت قوات العشائر نحو المدينة. كما أظهرت صور جثتين معلقتين، عند مدخل قرية الجنينة في ريف السويداء الشمالي الشرقي. وهما على ما يبدو لمقاتلين بدو.

في المقابل، أصدر المجلس العسكري (الدرزي) في السويداء، بيانا، أعلن فيه سيطرته على المحاور الاستراتيجية في المحافظة، مؤكداً استمرار عملياته العسكرية لتطهير ما تبقى من جيوب يتمركز فيها مقاتلون من “تنظيمات متطرفة”، حسب قوله.

فيما قالت صفحة “السويداء 24” إن “مئات المسلحين المدعومين برشاشات ثقيلة، ومدافع هاون، يهاجمون قرى محافظة السويداء، قرية تلو القرية. يقتحمون المنازل السكنية، يضرمون النيران فيها بعد نهبها، وسط شهادات صادمة عن تنفيذ عمليات إعدام ميداني لمدنيين داخل منازلهم”.

وأوضحت أن مشفى السويداء الوطني الخارج عن الخدمة، تحول لمقبرة جماعية. وأفاد الطبيب العامل في المستشفى ونقيب الأطباء في السويداء عمر عبيد لوكالة “فرانس برس”، بأن المستشفى الحكومي استقبل أكثر من 400 جثة منذ صباح الاثنين، بينها جثامين لنساء وأطفال.

وقال الطبيب “البرادات لم تعد تتسع، الجثث انتفخت. بالتأكيد هناك أكثر من 400 شهيد ما بين نساء وأطفال ومسنين ومقاتلين”.

وكانت قوات الجيش التي تدخلت لفض اشتباكات بين البدو والدروز اندلع الإثنين، قد انسحبت من السويداء، عقب قصف من قبل إسرائيل التي تزعم “حماية الدروز”، وإثر إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار. إلا أن الرئاسة السورية اتهمت مساء الخميس، مقاتلين محليين في السويداء بخرق الاتفاق.

وقال مسؤول إسرائيلي أمس إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول محدود للقوات السورية إلى السويداء لمدة 48 ساعة.

وبين المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لصحافيين “في ضوء استمرار حالة عدم الاستقرار في جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلي (السورية) إلى محافظة السويداء لمدة الثماني والأربعين ساعة المقبلة”. كما أعلنت تل أبيب عن مساعدات إنسانية للسويداء بقيمة 600 ألف دولار.

لكن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا نفى تقارير عن استعداد القوات الحكومية لإعادة الانتشار في محافظة السويداء.

ووصلت حصيلة الاشتباكات منذ يوم الخميس وحتى مساء الجمعة، أكثر من 650 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح حسب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح.