سياسة | دولي

السويد.. المعارضة تطالب برلمانيا بالاستقالة لإساءته للرسول

منذ 17 دقيقة

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ستوكهولم : طالبت المعارضة في السويد رئيس لجنة العدالة في البرلمان وعضو حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف ريتشارد يومشوف، بالاستقالة، إثر نشره منشورات مهينة للرسول محمد (ص) عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب مراسل الأناضول، الخميس، نشر يومشوف منشورا شتم فيه الرسول، ردا على نداءات مسلمي السويد للحوار بهدف الحد من عمليات حرق القرآن الاستفزازية.
وإثر ذلك، طالبت رئيسة حزب الديمقراطيين الاجتماعي السويدي ماغدالينا أندرسون، أكبر أحزاب المعارضة، يومشوف بالاستقالة حالا من رئاسة اللجنة البرلمانية.
كما قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، مورغان يوهانسون، في تصريح لصحيفة “آفتونبلادت” إنه لا يمكن ليومشوف البقاء في منصبه، وعليه الاستقالة.
من جهة أخرى، نشر يومشوف تغريدة أخرى أمس يطالب فيها ميكائيل يوكسل ذا الأصول التركية ورئيس حزب الألوان المختلفة في السويد، بمغادرة البلاد.
وكان يوكسل قد دعا في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي الدول الإسلامية إلى مقاطعة المنتجات السويدية حتى يتم حظر حرق القرآن الكريم.
وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات تركية وعربية وإسلامية واسعة.

(الأناضول)

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