السويد تخسر وديا أمام منتخب لوكسمبورغ المتواضع

لوكسمبورغ: تجرع منتخب السويد هزيمة ودية مفاجئة أمام لوكسمبورغ اليوم السبت بعدما فاز أصحاب الضيافة 1-صفر بفضل هدف مبكر من سيد كوراك. تقدمت لوكسمبورغ، التي لم تتأهل قط لبطولة كبرى، في الدقيقة 23 وواصلت تهديد مرمى السويد التي لم تجد حلولا.

وستعيد السويد بلا ريب تقييم منتخبها الذي يتقدم على لوكسمبورغ بفارق 65 مركزا في التصنيف العالمي.

وقال حارس مرمى السويد روبن أولسن “هناك أفكار كثيرة تدور في رأسي الآن. الغضب وخيبة الأمل. ليس شعورا جيدا”. وأضاف المهاجم ألكسندر إيساك “علينا أن نحاول تجاوز هذه المحنة. علينا تحليل ما حدث جيدا. “بالطبع، يمكن اعتبار خسارتنا فشلا. الشيء الإيجابي الوحيد اليوم هو أنها مباراة ودية”. وسيكون لدى السويد فرصة لاستعادة بعض كبريائها عندما تستضيف أيرلندا الشمالية في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء.

(رويترز)