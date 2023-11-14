السويد ترحب بقرار البرلمان التركي بدء مناقشة انضمامها لحلف الأطلسي

ستوكهولم: رحبت السويد الثلاثاء، بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي البدء يوم الخميس المقبل، في مناقشة مشروع قانون للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في رسالة نصية “هذه معلومات موضع ترحيب” وتتطلع السويد لأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

(رويترز)