سياسة | دولي | أوروبا

السويد ترحب بقرار البرلمان التركي بدء مناقشة انضمامها لحلف الأطلسي

14 - نوفمبر - 2023

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ستوكهولم: رحبت السويد الثلاثاء، بقرار لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي البدء يوم الخميس المقبل، في مناقشة مشروع قانون للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم في رسالة نصية “هذه معلومات موضع ترحيب” وتتطلع السويد لأن تصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي”.

(رويترز)

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  1. يقول ابو تاج الحكمة الأول:
    نوفمبر 14, 2023 الساعة 12:13 م

    بسم الله الرحمن الرحيم
    لن يوافق أحفاد محمد الفاتح على انضمام السويد للناتو جزاء وفاقا على سماح السويد بحرق القرآن الكريم ولم تتخذ موقفا واضحا لردع هذه الإهانة البالغة عن المسلمين وكتابهم العزيز بخلاف الدنمارك التي وضعت حتى نهائيا لهذه القضية.

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