السويد تريد من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

ستوكهولم: أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، الأحد، أن بلاده تريد من الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، بعد هجمات عدة على أهداف إسرائيلية في السويد تُلقي ستوكهولم باللوم فيها على إيران.
وكانت وكالة الاستخبارات في الدولة الاسكندنافية “سابو”، اتهمت إيران بتجنيد عناصر من عصابات إجرامية سويدية لارتكاب “أعمال عنف” ضد مصالح إسرائيلية وغيرها في السويد، وهو ما نفته طهران.
وقال كريسترسن لصحيفة إكسبرسن اليومية “نريد من السويد أن تعالج بجدية، مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، الصلة الإشكالية بشكل لا يصدق بين حرس الثورة الإسلامية ودوره المدمر في منطقة (الشرق الأوسط)، وكذلك أفعاله المتنامية في دول أوروبية عدة، بما فيها السويد”.
وأضاف “الخيار الوحيد المعقول هو أن نحصل على تصنيف مشترك للإرهابيين، حتى نتمكن من التصرف على نطاق أوسع من العقوبات القائمة حاليا”.
وجرى استهداف الكثير من المصالح الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة في السويد.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، استُهدفت السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار لم يسفر عن أي إصابات.
ووقعت حوادث أخرى قرب السفارة منذ بدء الحرب في قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وفي فبراير/ شباط، عثر على قنبلة يدوية قرب المبنى، وهو ما وصفه السفير الإسرائيلي بأنه محاولة اعتداء.
وفي مايو/ أيار، سُجّل إطلاق نار خارج المبنى، ما استدعى زيادة الإجراءات الأمنية في محيط المصالح الإسرائيلية في السويد.
كما استهدف هجومان شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية في الأشهر الستة الماضية.
في مايو/ أيار، نقلت صحيفة داغنز نيهيتر Dagens Nyheter السويدية عن وثائق من وكالة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، تشير إلى أن إيران جنّدت كلا من رئيس شبكة “فوكستروت” الإجرامية السويدية رافا ماجد، وخصمه اللدود زعيم عصابة “رومبا” إسماعيل عبده.
وفي أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت القناة العامة السويدية “إس في تي” أن الهجومين الأخيرين على سفارتَي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن نُفّذا بتكليف من فوكستروت بناء على أوامر إيران.
(أ ف ب)
ربما من الأجدى للأوروبيين عبيد الأمريكيين تصنيف دول المنطقة كافة وشعوبها بالارهاب حنى لا يضيع الوقت بالتصنيف التنقيطي.
مرة واحدة بتريحوا وبتستريحوا.
المطلب الوحيد ان تسحبوا الخونة عندكم او ان تبقوهم عندكم حتى وان اضطررتم للتفاهم معهم بالإشارة لمن مكث ما مكث وفشل بتعلم الماني او يورو.
العقلية النازية والفايكنغ! بينما يستفحل الإجرام والفتك بالترسانة وتواطؤ إعلام عالمي وإقليمي أو خذلان أممي تجدهم يخرجون من مطابخ الحقد والكيد والتدبير بجديد ولا يخفى أن كل يساهم من عنده بترسانة أو حظر أو يضرب بخنجر أو سوط أو يخنق بحبل…الخ وصدق عز وجل اذ عرف بهم:(وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36))
مسك العصى من الوسط والتذبذب في الرأي لا يجدي.
اما مع وأما ضد.