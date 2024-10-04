السويد تشتبه في وجود صلة بين هجومين على سفارتي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن

كوبنهاغن: قالت المدعية العامة في السويد سيسيليما هولومبوم إنها يشتبه في وجود صلة بين واقعتين استهدفتا سفارتي إسرائيل في ستوكهولم وكوبنهاغن في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وقالت هولمبوم لوكالة أنباء “تي تي” السويدية اليوم الجمعة إنها تشتبه في وجود صلة بين القضيتين، إلا أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

وتعرضت السفارة الإسرائيلية في العاصمة السويدية ستوكهولم لإطلاق نار مساء يوم الثلاثاء الماضي. وفي وقت لاحق في نفس اليوم، وقع انفجاران ناجمان عن قنابل يدوية بالقرب من سفارة إسرائيل في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

واعتقلت الشرطة الدنماركية ثلاثة شباب سويديين تتراوح أعمارهم بين 16 عاما و19 عاما، فيما يتعلق بالتفجيرات في كوبنهاغن، وتم الإفراج عن أحدهم في وقت لاحق.

ولم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص فيما يتعلق بهجوم ستوكهولم.

وأفادت تقارير إعلامية سويدية بأن الشرطة تشتبه في أن شبكة “فوكستروت” الإجرامية، التي يتردد أنها مرتبطة بإيران، تقف وراء الهجومين.

(د ب أ)