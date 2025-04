السويد تضاعف المساعدات لغزة لكنها تعتزم وقف تمويل الأونروا- (تدوينة)

ستوكهولم: أعلنت السويد الجمعة عن خطط لوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، لكنها تعهّدت بزيادة مساعداتها لغزة عبر منظمات أخرى.

وقالت الحكومة السويدية إن التمويل المخصص لغزة مقداره 800 مليون كرونة (72 مليون دولار) في عام 2025، لكن المساعدات للأونروا التي بلغ مجموعها 451 مليون كرونة في عام 2024 ستتوقف.

وأقر الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر أي نشاط لوكالة الأونروا داخل إسرائيل والقدس الشرقية، ملوّحا أيضا باحتمال اتخاذ إجراءات مماثلة ضد وكالات إغاثة أخرى.

وقال وزير التعاون الإنمائي الدولي في الحكومة السويدية بنيامين دوسا على منصة إكس، إن “القرارين اللذين اتخذتهما إسرائيل في الكنيست وانتقدتهما السويد، من شأنهما أن يجعلا الكثير من أنشطة الأونروا أكثر صعوبة واستحالة”.

وتقدّم الأونروا المساعدة لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني في أنحاء غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا.

وأضاف دوسا “يجب أن تصل المساعدات السويدية إلى وجهتها، وألا تعلق في حساب مصرفي… وبسبب قرار إسرائيل في الكنيست، نحن مضطرون لتمرير المساعدات إلى منظمات أخرى”، مشيرا إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف.

وأشار دوسا إلى أن الأونروا “تمر أيضا بأزمة ثقة”.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة إكس، إن قرار الحكومة السويدية “مخيّب للآمال”، ويأتي “في أسوأ الأوقات بالنسبة للاجئين الفلسطينيين”.

