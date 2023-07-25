السويد تعرب للجزائر عن أسفها لتكرار حوادث حرق المصحف وتلقي بالمسؤولية على الدستور

الجزائر- “القدس العربي”: أعرب وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم عن أسف بلاده البالغ ورفضها القاطع لحوادث تدنيس المصحف الشريف، واصفا هذه الأعمال بـ”الدنيئة”، وذلك في اتصال جمعه بنظيره الجزائري أحمد عطاف.

وجاء الاتصال الهاتفي الذي كشفت عنه الخارجية الجزائرية في أعقاب قيام الجزائر باستدعاء القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر، على خلفية توالي حوادث الحرق والإساءة للمصحف الشريف في ستوكهولم.

وذكّر الوزير السويدي، وفق نفس المصدر، بالقيود الدستورية التي تحد من قدرة حكومة بلاده على ردع مثل هذه التصرفات، مطلعا نظيره الجزائري على المبادرة التي اتخذتها وزارة العدل السويدية للنظر في إمكانية تكييف القانون السويدي المتعلق بالحفاظ على النظام العام مع ضرورة معالجة هذه التصرفات المرفوضة.

من جانبه، أشار الوزير أحمد عطاف إلى فحوى الرسالة التي تم إبلاغها للممثلية الدبلوماسية للسويد لدى الجزائر، والتي تحمل احتجاج الجزائر الرسمي وإدانتها الشديدة لهذه الأفعال اللاأخلاقية واللاحضارية التي تطال مقدسات المسلمين في جميع أنحاء العالم وتستفز مشاعرهم.

كما شدد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أن هذه التصرفات النكراء تتنافى والقيم والتقاليد السويدية في التفتح والتعايش ومد يد العون من دون أدنى تمييز أو إقصاء.

وكانت الخارجية الجزائرية قد أعلنت، أمس الإثنين، استدعاء سفيرة الدنمارك وكذا القائم بأعمال سفارة السويد بالجزائر، لإبلاغهما احتجاج الجزائر الرسمي على تدنيس المصحف في كل من كوبنهاغن وستوكهولم.

وأبلغت الجزائر ممثلي البلدين أن مثل هذه التصرفات، بفظاعتها وطبيعتها النكراء، لا تمت بصلة لحرية التعبير كما يدعي زورا وبهتانا من يرافعون ويروجون وينتفعون منها، مشددة على أنه من غير اللائق أن يُتخذ من هذه الحرية ذريعة وقناعا لحماية مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة.

كما دعت الجزائر لاتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لمنع تكرار هذه الأعمال التي ترفضها جميع الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية، مع التشديد على أن “هذه التصرفات المدانة، التي تتنافى وقيم التسامح والتعايش من شأنها أن تؤجج الكراهية وأن تغذي العنصرية ضد المسلمين”.