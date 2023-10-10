سياسة | دولي | أوروبا

السويد تعلق المساعدات التنموية للفلسطينيين

منذ 37 دقيقة

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كوبنهاغن: قال وزير التنمية الدولية السويدي، يوهان فورسيل، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن السويد ستعلق مؤقتا المساعدات التنموية للأراضي الفلسطينية في أعقاب الهجوم المباغت لمسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لتسوية خلافات بين دولهم وعددها 27 حول ما إذا كانت ستواصل تقديم مدفوعات المساعدات للفلسطينيين غداة تراجع المفوضية الأوروبية عن إعلان تعليق جميع هذه المساعدات.

وأعلنت الدنمارك، جارة السويد، في وقت سابق اليوم أنها ستوقف المساعدات.

(رويترز)

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  1. يقول تاريخ حروب الغرب وأتباعهم:
    أكتوبر 10, 2023 الساعة 6:25 م

    مساعدات تنموية!!

    رد

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