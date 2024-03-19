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السويد توقف وزيرا عراقيا سابقا لفترة وجيزة بشبهة الاحتيال

19 - مارس - 2024

وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري

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ستوكهولم: أوقفت السلطات في ستوكهولم وزير الدفاع العراقي السابق نجاح الشمري لفترة وجيزة لدى وصوله إلى السويد، بشبهة تورطه في عمليات احتيال متعلقة بالمعونة الاجتماعية، وفق ما أعلن الثلاثاء المدعي العام المكلف الملف.
وصرح ينس نيلسون لوكالة فرانس برس أن الشمري أوقف الاثنين في مطار أرلاندا في العاصمة السويدية، لكن لم يتم إيداعه السجن بعدما اتفق الادعاء العام مع محامي الوزير السابق، على أن يحضر موكله لاحقا لاستجوابه.
وقال المدعي في رسالته لفرانس برس إن الشمري “يُشتبه في قيامه بأعمال الاحتيال والاحتيال المشدد على المساعدات الاجتماعية”.
وكان الاعلام السويدي كشف في 2019 أن تحقيقا فتح بحق الوزير السابق لطلبه مساعدة إسكان ومساعدات أسرية في السويد بينما كان يعيش ويعمل في العراق.
وأكدت صحيفة “اكبريسن” أن الشمري وصل إلى السويد في 2009 وحصل على إقامة دائمة في 2011، ونال الجنسية السويدية في 2015.
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اعلن مدعون سويديون ان وزيرا عراقيا كشف الإعلام اسمه مستهدف بتحقيق بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” إغلاق لاحقا دون ملاحقات.
(أ ف ب)

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