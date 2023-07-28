السويد: نأسف لإساءة بعض الأشخاص ببلادنا للأديان والكتب السماوية

السويد: أعرب وزير خارجية السويد توبياس بيلستروم، الجمعة، عن أسف بلاده لما يقوم به أشخاص فيها من “الإساءة للأديان والكتب السماوية”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأعرب بيلستروم عن “إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم”، بحسب الوكالة السعودية.

وعبّر عن “أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلالٍ صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي” وفق “واس”.

وشدد على أن بلاده “تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية”.

من جهته، جدّد بن فرحان “رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم”.

وشدد على “مطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم”.

‌‎كما أكد الوزير السعودي أن “تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم يساهم في تأجيج الكراهية، ويحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات”، وفق الوكالة.‌‎

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك حوادث تمزيق وإحراق نسخ من المصحف الشريف على أيدي يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

فيما تبنت الأمم المتحدة قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

(الأناضول)