رياضة | كرة قدم عالمية

السويسري شاكيري يسجل رقما تاريخيا أوروبيا

20 - يونيو - 2024

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إسطنبول: أصبح السويسري شيردان شاكيري، لاعب شيكاغو فاير الأمريكي، أول لاعب أوروبي في التاريخ يسجل هدفا على الأقل في آخر 6 بطولات كبرى على التوالي.

وسجل شاكيري، لاعب بايرن ميونخ وإنتر ميلان وليفربول السابق، هدف التعادل لمنتخب بلاده في مباراتهم الثانية أمام اسكتلندا، وجاء الهدف في الدقيقة 26 من المباراة بعد أن تقدمت اسكتلندا في الدقيقة 13 من مجريات اللقاء ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة “يورو 2024”.

ووفقا للإحصائيات، فإن شاكيري سجل في كأس العالم 2014 ويورو 2016 وكأس العالم 2018 ويورو 2020 وكأس العالم 2022، والأربعاء سجل في اليورو ليسجل رقما تاريخيا غير مسبوق مع منتخب بلاده.

(الأناضول)

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