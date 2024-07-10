السياسة المصرية بين حربين ومجاعتين: غزة والسودان!

ضمن التعليقات على «مؤتمر القوى الوطنية السودانية» الذي عقد تحت شعار «معا من أجل إيقاف الحرب» في العاصمة الإدارية لمصر، قارن الإعلام الرسمي المصري بين هذه التحركات الدبلوماسية فيما يخص السودان مع تحركات مقابلة فيما يخص القوى الفلسطينية، مذكرا بلقاء العلمين بين القوى الفلسطينية قبل العدوان على غزة بأسابيع، باعتباره محاولة لتحويل الحالة الصراعية الى حوار يبعد القوى الفلسطينية «عن التدخلات الخارجية» وأشار الإعلام المصري الى كون هذا جزءا من نهج أكبر لتحقيق «مصالحات إقليمية» بين أطراف مختلفة، مثل تركيا وإيران.

تطور الموقف المصري من الحرب الإسرائيلية على غزة بسرعة عبر بيانات رسمية واتصالات بعدة دول، وأخذ منحى آخر مع رفع استعدادات محافظة شمال سيناء، وأغلقت المعابر أمام البشر والمساعدات، وارتفعت حدة النبرة المصرية مع دعوات مسؤولين إسرائيليين سكان غزة للتوجه الى مصر، مؤكدة أن القاهرة لن تتردد في حماية أمنها القومي، وتصاعدت الردود الإسرائيلية على ذلك، وصولا إلى احتلال معبر صلاح الدين (فيلادلفيا) في خرق لاتفاقيات التسوية مع مصر، وفي تحويل للحرب على غزة إلى مجاعة واستخدام التجويع كسلاح حرب. لقد تركز الضغط المصري على منع دخول الغزيين إلى سيناء وأدى ذلك عمليا إلى إغلاق القطاع على سكانه، واستخدم جهاز أمني تحت مسمى شركة خروج الغزيين الهاربين من القصف والقتل وسيلة للتكسب وأخذ الرشاوى لم يواجه التصعيد العسكري ـ السياسي الإسرائيلي بخطوات مناظرة، وبذلك تُرك سكان غزة تحت رحمة إسرائيل، فيما بدا الدور المصري في المفاوضات بين إسرائيل و«حماس» أقرب للوسيط المحايد منه للداعم لمواقف الفلسطينيين، وكان لافتا، بعد العدوان على غزة، تدفق القروض المالية على مصر حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لدعمها بقيمة نحو 10 مليارات دولار و«إجراء محادثات بشأن الديون» كما أجرى صندوق النقد الدولي محادثات مع القاهرة بشأن زيادة قرضها البالغ 3 مليارات الى أكثر من 5 مليارات، وهو ما فسر بكونه «حزمة إغراءات ستقدم لمصر لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب».

وفقا للأمم المتحدة فإن المجاعة وشيكة في شمال غزة ويمكن ان تحدث في أي وقت، ونصف السكان (حوالي 1,1 مليون شخص) يتضورون جوعا، وفي السودان حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الصراع المستمر قد أغرق البلاد في «واحدة من أسوأ الكوابيس الإنسانية في التاريخ الحديث» ما قد يؤدي الى أكبر أزمة جوع في العالم.

جاء المؤتمر الأخير حول السودان (6 إلى 7 تموز/ يوليو) كمحاولة دبلوماسية مصرية بعد توقف مبادرة دول جوار السودان التي لم تتقدم منذ مؤتمرها العام الماضي، ورغم مشاركة واسعة ضمت الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودولا خليجية (السعودية وقطر والإمارات) لكنه استبعد قوى سياسية فاعلة مثل «المؤتمر الوطني» وقوى أخرى، وكان الحوار، كما وصفه ساسة سودانيون، «ضيقا جدا، ولم يكن هناك اتفاق على القضايا».

تزامن المؤتمر مع حملة تحريضية في مصر ضد اللاجئين السودانيين فيما أعلنت السلطات الرسمية أن جهات إنفاذ القانون ستقوم بترحيل أي لاجئ أو أجنبي مخالف لـ«ضوابط الإقامة» فيما قالت منظمة العفو الدولية الشهر الماضي إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحلتهم بشكل غير قانوني.

بالنسبة للفلسطينيين، يرتبط الوضع في غزة، بصراع وجودي مع عدو يخطط ويعمل علانية لاستئصالهم وإبادتهم واقتلاعهم من أرضهم التاريخية، وهذا الموقف يتشابك مع تاريخ طويل لبلاد الكنانة نفسها، لكن مصر، بعد إقرار قياداتها السياسية معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1978 وحتى الآن، وخصوصا مع استمرار تدهور أوضاعها السياسية – الاقتصادية نتيجة عقود من الحكم العسكري، صارت تعمل ضمن تقاطعات المصالح الوازنة، مع إسرائيل والدول الغربية.

يشتبك التاريخ المصري مع السوداني أيضا، منذ الفراعنة، وحتى فترة حكم محمد علي للسودان، وهو تاريخ خلف مناطق معقدة تتردد أصداؤها، وتتفاعل سلبا أو إيجابا، بين السودانيين والمصريين. ضمن هذا السياق، تبدو المحاولات الدبلوماسية المصرية لحل النزاع القائم في السودان مطلوبة ومؤثرة، لكن وقف الحرب وبدء تسويات سياسية واجتماعية يجب أن يتوازى مع احترام للسودانيين داخل مصر وخارجها، ومع أخذ الاعتبار لمجمل القوى السودانية الوازنة.