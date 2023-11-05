السيدة الإندونيسية الأولى تدعو إلى وضع حدّ فوري للعنف في فلسطين: أنا محطّمة لرؤية هذا الوضع

السيدة الإندونيسية الأولى إلى جانب الرئيس الإندونيسي في صورة من الأرشيف في أغسطس الماضي- ا ف ب

جاكرتا: دعت السيدة الأولى في إندونيسيا، إريانا جوكو ويدودو، وأعضاء في “منظمة قانون التضامن”، التابعة لمجلس الوزراء الإندونيسي، إلى وضع حد فوري للعنف في فلسطين.

ونقلت وكالة أنباء “أنتارا” الإندونيسية عن إريانا قولها، اليوم الأحد، في مقطع فيديو تم تحميله على قناة “أمانة الرئاسة الإندونيسية” على موقع يوتيوب: “آمل بشدة أن ينتهي العنف، وأن تنتهي الحرب، وأن يكون من الممكن الوصول إلى المساعدات الإنسانية. دعونا نساعد سوياً إخواننا وأخواتنا في فلسطين”.

وأشارت السيدة الأولى إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في غزة، ومن بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم من المدنيين الأبرياء. وقالت إن العيش في غزة يصبح أكثر صعوبة، لأن الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء والغذاء، محدود للغاية.

وأضافت: “كامرأة وكأم، أنا محطّمة لرؤية هذا الوضع. فأنا لا أستطيع أن أتخيل كم معاناة الأطفال الأبرياء الذين يتعيّن عليهم مواجهة هذا الواقع القاسي”.

ودعت إريانا جميع الأطراف إلى العيش في وئام وتجنّب الانقسام والصراع.

جدير بالذكر أن إندونيسيا واصلت الدعوة إلى إنهاء العنف في فلسطين. كما أعرب الرئيس جوكو ويدودو، في مناسبات مختلفة، عن غضب إندونيسيا بسبب العنف في غزة.

وتدين إندونيسيا بشدة أعمال العنف في غزة، التي أدت إلى معاناة وتزايد أعداد المدنيين الذين صاروا ضحايا، ومن بينهم النساء والأطفال.

وأكد الرئيس الإندونيسي أن بلاده لن تظل صامتة، في ظل استمرار تزايد أعداد الضحايا من المدنيين، كما لن تسمح باستمرار الظلم ضد شعب فلسطين.

(د ب أ)